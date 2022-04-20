OR, Or et XAUUSD - page 84

Statistiques trimestrielles sur l'offre et la demande d'or .


 

Analyse de l'or :


Que puis-je dire... La tendance est à la hausse - tous les indicateurs sont du côté positif... ce qui signifie que vous devez planifier vos trades UNIQUEMENT à la hausse...

Mais cela n'annule pas la surveillance du marché - la force majeure n'a pas encore été annulée...

Etes-vous sûr que c'est l'analyse du Mentor ? Tous les indicateurs sont à la hausse, donc nous achetons. Cool
 
Vladimir Baskakov #:
C'est sûrement la théchanalyse du Mentor ? Tous les indicateurs sont à la hausse, alors achetons. Cool

Qui a une tête qui fonctionne, ils sauront ce dont ils ont besoin dans LEUR situation...

Mais oui, TRÈS FOLLE ! !!

 

Le marché de l'or connaît un nouvel élan d'optimisme.

Cette semaine, 16 analystes de Wall Street ont participé à l'enquête sur l'or. Parmi les participants, 11 analystes, soit 69 %, prévoient une hausse des prix de l'or la semaine prochaine. Dans le même temps, deux analystes, soit 13 %, étaient baissiers sur l'or à court terme, tandis que trois analystes, soit 19 %, étaient neutres sur les prix.


 

Mes réflexions sur l'or


 
vous avez fondamentalement tort en ce moment.

nous montrons juste des indicateurs. Et nous prenons les résultats des donneurs. C'est-à-dire que nous ne nous préoccupons pas de l'achat/la vente.

PS/ trop paresseux pour parcourir le forum - eh bien il a déjà été démontré par les "suiveurs" que tout est à découvert...une telle abomination. Ce n'est pas la première capture d'écran et cela continue encore et encore.

Il y a une EA dans la base de code,

iMACD Four TimeFrames

C'est tout en haut et en bas, pas vraiment.

 
Vladimir Baskakov #:
Où est le signal ?) Votre MACD vous a-t-il menti ?
Andrei Trukhanovich #:
Où est le signal ?) Votre MACD vous a-t-il menti ?
Toujours là mon frère, tu as l'argent pour l'abonnement ?
