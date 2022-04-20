OR, Or et XAUUSD - page 84
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Statistiques trimestrielles sur l'offre et la demande d'or .
Analyse de l'or :
Que puis-je dire... La tendance est à la hausse - tous les indicateurs sont du côté positif... ce qui signifie que vous devez planifier vos trades UNIQUEMENT à la hausse...
Mais cela n'annule pas la surveillance du marché - la force majeure n'a pas encore été annulée...
Analyse de l'or :
Que puis-je dire... La tendance est à la hausse - tous les indicateurs sont du côté positif... ce qui signifie que vous devez planifier vos trades UNIQUEMENT à la hausse...
Mais cela n'annule pas la surveillance du marché - la force majeure n'a pas encore été annulée...
C'est sûrement la théchanalyse du Mentor ? Tous les indicateurs sont à la hausse, alors achetons. Cool
Qui a une tête qui fonctionne, ils sauront ce dont ils ont besoin dans LEUR situation...
Mais oui, TRÈS FOLLE ! !!
Le marché de l'or connaît un nouvel élan d'optimisme.
Cette semaine, 16 analystes de Wall Street ont participé à l'enquête sur l'or. Parmi les participants, 11 analystes, soit 69 %, prévoient une hausse des prix de l'or la semaine prochaine. Dans le même temps, deux analystes, soit 13 %, étaient baissiers sur l'or à court terme, tandis que trois analystes, soit 19 %, étaient neutres sur les prix.
Mes réflexions sur l'or
C'est sûrement la tehanalyse du Mentor ? Tous les indicateurs sont à la hausse, donc nous achetons. Cool
vous avez fondamentalement tort en ce moment.
nous montrons juste des indicateurs. Et nous prenons les résultats des donneurs. C'est-à-dire que nous ne nous préoccupons pas de l'achat/la vente.
PS/ trop paresseux pour parcourir le forum - eh bien il a déjà été démontré par les "suiveurs" que tout est à découvert...une telle abomination. Ce n'est pas la première capture d'écran et cela continue encore et encore.
vous avez fondamentalement tort en ce moment.
nous montrons juste des indicateurs. Et nous prenons les résultats des donneurs. C'est-à-dire que nous ne nous préoccupons pas de l'achat/la vente.
PS/ trop paresseux pour parcourir le forum - eh bien il a déjà été démontré par les "suiveurs" que tout est à découvert...une telle abomination. Ce n'est pas la première capture d'écran et cela continue encore et encore.
iMACD Four TimeFrames
C'est tout en haut et en bas, pas vraiment.
Où est le signal ?) Votre MACD vous a-t-il menti ?