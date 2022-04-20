OR, Or et XAUUSD - page 57
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Attendu )))). L'affaire était psychologiquement TRÈS épuisante ! !! Je voulais sortir quelques fois et oublier le commerce jusqu'après les élections américaines. Mais j'ai suivi ma stratégie - j'ai attendu... et j'ai attendu... En résumé, j'ai attendu !
Attendu )))). L'affaire était psychologiquement TRÈS épuisante ! !! Je voulais sortir quelques fois et oublier le commerce jusqu'après les élections américaines. Mais j'ai suivi ma stratégie - j'ai attendu... et j'ai attendu... En résumé, j'ai attendu !
Oui, c'est vraiment des nerfs de fer que vous avez.
Analyse actuelle :
FLET - les indicateurs pointent maintenant dans des directions différentes...
Il est trop tôt pour parler de renversement de tendance - l'ind.7 est toujours en hausse...
La variante optimale : en dehors du marché, en attendant le renversement de TOUS les indicateurs dans une seule direction...
Mais certains traders préfèrent travailler en flat, bien qu'ils comprennent que les risques sont beaucoup plus élevés que lorsqu'ils travaillent sur la tendance...
il est fort probable qu'il y ait déjà eu un renversement de tendance si le cours dépasse le niveau "P".
Le graphique H8 n'est pas suffisant pour déterminer la TREND...
Il existe une opinion selon laquelle le Trader détermine le graphique pour déterminer la tendance... Mais méthodologiquement, ce n'est pas correct, car la tendance du marché est UNE, et non plusieurs différentes, selon le graphique...
Le graphique H8 n'est pas suffisant pour déterminer la TREND...
Il existe une opinion selon laquelle le Trader lui-même détermine le graphique pour déterminer la tendance ... Mais méthodologiquement, ce n'est pas correct, car la tendance du marché est UNE, et non pas plusieurs différentes, selon le graphique ...
Dieu aime la trinité 8*3=24
(Père, Fils et Saint-Esprit)
Pris sur la baie d'or. Peut prendre une semaine de congé )))) élections... les taux d'intérêt... pas une bonne semaine pour le commerce.
Pris sur la baie d'or. Peut prendre une semaine de congé )))) élections... les taux d'intérêt... Ce n'est pas une bonne semaine pour faire du commerce.
Il y a des instruments que nous comprenons. On dirait que l'or est un tel instrument pour vous.
Tout : Graal, icône, prière... Quand tu bois du Graal, tu commences à comprendre l'essence des choses. On peut juste commencer à le comprendre, sans le boire.
Il existe des outils que nous comprenons. L'or semble être un tel outil pour vous.
Tout ça : Graal, icône, prière... Quand tu bois du Graal, tu commences à comprendre l'essence des choses. On peut juste commencer à le comprendre, sans le boire.