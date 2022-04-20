OR, Or et XAUUSD - page 57

Attendu )))). L'affaire était psychologiquement TRÈS épuisante ! !! Je voulais sortir quelques fois et oublier le commerce jusqu'après les élections américaines. Mais j'ai suivi ma stratégie - j'ai attendu... et j'ai attendu... En résumé, j'ai attendu !



 
Александр:

Oui, c'est vraiment des nerfs de fer que vous avez.

 

Analyse actuelle :


FLET - les indicateurs pointent maintenant dans des directions différentes...

Il est trop tôt pour parler de renversement de tendance - l'ind.7 est toujours en hausse...

La variante optimale : en dehors du marché, en attendant le renversement de TOUS les indicateurs dans une seule direction...

Mais certains traders préfèrent travailler en flat, bien qu'ils comprennent que les risques sont beaucoup plus élevés que lorsqu'ils travaillent sur la tendance...

susceptible de s'être déjà retournée, si elle dépasse le niveau "P".
SanAlex:
il est fort probable qu'il y ait déjà eu un renversement de tendance si le cours dépasse le niveau "P".

Le graphique H8 n'est pas suffisant pour déterminer la TREND...

Il existe une opinion selon laquelle le Trader détermine le graphique pour déterminer la tendance... Mais méthodologiquement, ce n'est pas correct, car la tendance du marché est UNE, et non plusieurs différentes, selon le graphique...

Serqey Nikitin:

Le graphique H8 n'est pas suffisant pour déterminer la TREND...

Dieu aime la trinité 8*3=24

(Père, Fils et Saint-Esprit)

 

Pris sur la baie d'or. Peut prendre une semaine de congé )))) élections... les taux d'intérêt... pas une bonne semaine pour le commerce.



 
Александр:

Il y a des instruments que nous comprenons. On dirait que l'or est un tel instrument pour vous.

Tout : Graal, icône, prière... Quand tu bois du Graal, tu commences à comprendre l'essence des choses. On peut juste commencer à le comprendre, sans le boire.

 
Алексей Тарабанов:

Il existe des outils que nous comprenons. L'or semble être un tel outil pour vous.

Je suis d'accord ! !! 100%. Trois ans de développement et de gestion de la stratégie à long terme ! !! Priorité à l'or en raison de sa liquidité et en tant qu'actif refuge. Il y a encore beaucoup à apprendre, à développer et à mettre en œuvre ! !! Mais quand vous "commencez à comprendre l'essentiel"... vous vous sentez bien dans ce que vous faites ! !! C'est inestimable ! !!
 
dernièrement, je suis devenu un fan du mouvement de l'or aussi... et je trouve aussi que le mouvement semble être très prévisible... même sur le court - pour l'instant c'est souvent des rediffusions, mais c'est assez réussi et le retournement est assez perceptible.... mais après une petite perte... le principal, comme je l'ai réalisé, la patience et les nerfs sont beaucoup moins avec lui...
