vous avez probablement raison 2020 est un chiffre très approprié
Un petit peu vendu à 4370 roubles le gramme, l'argent nécessaire . Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il va encore augmenter. Consolidation pendant quelques semaines.
Une correction est à venir, à mon avis. Mercredi 21:00
Lanouvelle est déjà périmée, mais intéressante.
Au cours de la dernière crise, des rumeurs ont également circulé au sujet d'un Wolfram en plaqué or.) La queue qui remue le chien))
Je me demande donc si l'or était là du tout ou s'il a été volé - où il a été acheté de toute façon...
Il n'y a pas si longtemps, un haut fonctionnaire de police à la retraite a été arrêté en Chine. Dans son sous-sol, il avait des centaines de kilos, voire des tonnes (je ne me souviens plus) d'or en lingots bancaires. Cette valeur est comparable au PIB des petits pays européens.
D'où proviennent ces données ? Quelqu'un va-t-il vendre ?
après la dernière réunion (10 juin), il y a eu une correction d'environ 3 %. Puis les scénarios s'assombrissent
Il est déjà 22, expliquez pourquoi ils s'attendaient à une correction à 21 ?
Pas une correction à 21, mais la publication des résultats de la réunion de la Fed, à laquelle l'or réagit.
Selon les résultats, il n'y a aucune raison pour que l'or baisse, il n'y a qu'une raison pour qu'il augmente.