OR, Or et XAUUSD - page 61

Roman Kutemov:

Apparemment, quelqu'un y fait du shopping ?

Qui pourrait acheter là-bas ? Peut-être le contraire, il n'y a personne sur le marché, il est donc immobile, regardez les graphiques de toutes les paires.

 
On vient de toucher le niveau 1850-1860. Il veut descendre.
 
Алексей Тарабанов:
Je l'ai regardé, il ne semble pas vouloir descendre, mais il vise bien vers le haut.

 
Vitaly Muzichenko:

Pas pour le moment.

 
Алексей Тарабанов:

Je viens de faire une frénésie d'achats sur ce produit.

 
Vitaly Muzichenko:

Du vendredi soir au lundi ? Tous nos vœux de réussite.

 
Алексей Тарабанов:

C'est ce que je pensais aussi.)

J'ai pris les 2,5 livres légitimes et nous verrons lundi.

 
Vitaly Muzichenko:

:)

 

J'ai fermé l'opération plus tôt que prévu (( L'opération s'est bien déroulée. J'attends depuis quelques jours un point d'entrée et c'est une connerie ! !! En regardant les chandeliers, on a le sentiment que l'or n'a pas du tout été négocié aujourd'hui et hier ! !!

 
Александр:

Comme... S'il y a une bougie, cela signifie qu'il y a eu du volume, s'il y a eu du volume, il y a eu une transaction.

En regardant le graphique actuel, il devrait y avoir un bon mouvement.

P.S. En regardant les goujons, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs.

