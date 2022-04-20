OR, Or et XAUUSD - page 61
Apparemment, quelqu'un y fait du shopping ?
Qui pourrait acheter là-bas ? Peut-être le contraire, il n'y a personne sur le marché, il est donc immobile, regardez les graphiques de toutes les paires.
On vient de toucher le niveau 1850-1860. Il veut descendre.
Je l'ai regardé, il ne semble pas vouloir descendre, mais il vise bien vers le haut.
On dirait qu'il ne veut pas descendre, mais il vise bien.
Pas pour le moment.
Je viens de faire une frénésie d'achats sur ce produit.
Du vendredi soir au lundi ? Tous nos vœux de réussite.
C'est ce que je pensais aussi.)
J'ai pris les 2,5 livres légitimes et nous verrons lundi.
:)
J'ai fermé l'opération plus tôt que prévu (( L'opération s'est bien déroulée. J'attends depuis quelques jours un point d'entrée et c'est une connerie ! !! En regardant les chandeliers, on a le sentiment que l'or n'a pas du tout été négocié aujourd'hui et hier ! !!
Comme... S'il y a une bougie, cela signifie qu'il y a eu du volume, s'il y a eu du volume, il y a eu une transaction.
En regardant le graphique actuel, il devrait y avoir un bon mouvement.
P.S. En regardant les goujons, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs.