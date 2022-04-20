OR, Or et XAUUSD - page 86
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mes réflexions sur l'or
Mes réflexions sur l'or
Analyse sur l'or :
Examinons deux graphiques...
Sur le graphique H8 - la tendance générale...
Sur le graphique H2 - l'état actuel de la paire...
1. définir la tendance générale :
La tendance actuelle est à la hausse (les indicateurs 3 et 7 sont positifs).
2. Tendance intraday :
L'état actuel est Ind. 3 et 7 sont en position négative, cela signifie qu'il y a un pullback.
Si nous travaillons sur les inversions, H2 est assez bon...
Si vous travaillez sur les tendances, maintenant - hors du marché, en attendant le renversement de TOUS les indicateurs dans une direction...
P.S. La principale subtilité des stratégies de suivi de tendance est le moment où la tendance s'estompe ...
Pour ma part, j'ai défini ce moment comme un renversement de la ligne de l'indicateur 3 sur le graphique H2 ...
Ie si l'indicateur H2 3 s'est inversé, alors va à la BORDE pour ouvrir de nouvelles positions, en attendant le signal des positions ouvertes principales pour la fermeture, c'est à dire passer par le "0" de l'indicateur 3 sur le H2 ou l'indicateur H2 ind7, ce qui fonctionnera plus rapidement ....
Mais c'est ma stratégie et mon analyse, et d'autres traders peuvent ne pas être d'accord avec elle...
Tout prix futur atteignant la zone de n'importe quelle ligne se heurtera à une sérieuse embuscade. Testé à l'épreuve du temps).
Si le prix atteint une quelconque ligne à l'avenir, il rencontrera une sérieuse embuscade.
Et si le prix ne se situe pas "dans la zone d 'une ligne" à l'avenir... ?
XAU\USD-H1 C'est généralement à cet endroit que la partie délicate se produit - nous voyons qu'il veut descendre, mais il va monter.
MA144 en dessous du prix - meilleure tenue.
XAUUSDH4 ici MA144 est également plus bas - tenir bon
XAU\USD-Daily est également visible - tient mieux la route
Et si dans le futur le prix ne tombe pas "dans la zone d'une ligne"... ?
Il y a toujours des lignes au-dessus et au-dessous du prix. La masse monétaire est limitée dans notre petit monde. Le FA dirige le prix et c'est à l'AT d'ajuster les points pivots. L'AT est secondaire dans l'influence du prix. Les niveaux forts peuvent être pénétrés par la FA vers les nouvelles lignes.
Il y a toujours des lignes au-dessus et au-dessous du prix.
Vous avez raison, il y a toujours des mains coquines qui peuvent dessiner quelques centaines de lignes pour que ce soit "toujours"...
Il y a toujours des lignes au-dessus et au-dessous du prix. La masse monétaire est limitée dans notre petit monde. Le FA dirige le prix et la correction des points pivots est du ressort de l'AT. Le TA est secondaire par rapport au prix. Les niveaux forts peuvent être traversés comme une horloge par la FA vers de nouvelles lignes.
XAU\USD-H1 Habituellement, il y a une escroquerie à ce stade - nous voyons qu'il veut descendre, mais il va se déchirer à la hausse.
MA144 sous le prix - tient mieux en place.
XAUUSDH4 ici MA144 est aussi plus bas - tenir bon
XAU\USD-Daily est également visible - il tient mieux la route.
Oui, c'est généralement le cas. Attendons.
Oui, c'est comme ça que ça marche habituellement. Attendons.
Toute analyse doit nécessairement être vérifiée par la pratique...
Sinon, quel est l'intérêt de ces analyses... ?
Du côté positif.. :
1. Il y a une élimination des analystes de gauche...
2. un facteur d'apprentissage en vue d'analyses réussies ...
3. la comparaison de votre analyse avec celle de l'analyste - ce qui augmente la confiance du trader en cas de résultat positif ...