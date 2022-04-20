OR, Or et XAUUSD - page 89
L'action du mineur d'or NEM s'est bien comportée avec l'or aujourd'hui.
L'accord XAUEUR
Barrick Gold Corporation est une société minière canadienne et l'un des principaux producteurs d'or au monde OR
Je vois que vous êtes un chercheur d'or.)
Un peu)
Le point principal pour un trader est de savoir quand être sur le marché, et quand fixer une position et rester en dehors du marché... ?
Et ces moments, chaque commerçant les décide pour lui-même !
XAU\USD-H4 objectif 1872.23
Accord sur les actions AU AngloGold Ashanti est la troisième plus grande société minière d'Afrique du Sud, derrière Barrick Gold et Newmont Mining.
Où allons-nous à partir d'ici ?
Avec une forte probabilité si loin en haut.