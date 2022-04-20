OR, Or et XAUUSD - page 70

VVT:

И ? Le vaccin sort, l'or baisse. Pourquoi les actions devraient-elles baisser ?

Le risque de second rang est une pénurie de fonds de roulement dans une crise longue. Cette crise est longue.

 
Vladimir Baskakov:
commentaire hors sujet.

à propos de la bière peut-être, bien sûr. mais les bulles 29 et 39 sont tout à fait pertinentes. covid et bubble. covid vient comme un parapluie.

Valeriy Yastremskiy:

Une analogie encore pire : bulle et covide. Le thème est l'or.
 
Vladimir Baskakov:
la bulle d'or est toujours connectée. Quand il éclate ou se dégonfle.

Valeriy Yastremskiy:

Le cerveau éclate à cause de vos posts
 
Vladimir Baskakov:
Ce n'est pas la faute du cerveau. Le cerveau est à blâmer) Il y aurait eu une crise de la bulle en 21, avec trop de nouvelles innovations (dont l'IA) levant des fonds, non prouvées. Ça a commencé tôt à cause des fermetures de covidés. L'or, en tant qu'actif de premier rang, est a priori en hausse. cela semble simple).

 
Valeriy Yastremskiy:

Si vous établissez des parallèles, la Première Guerre mondiale et la guerre d'Espagne ont décimé une grande partie de la population et fait chuter le prix de l'or, après une légère hausse, la bulle boursière des années 20 a stoppé la hausse car il était plus rentable d'investir dans des actions, la grande dépression a fait augmenter le prix de l'or, la Deuxième Guerre mondiale l'a fait chuter à nouveau, il y a certainement un lien).

1

l'or marque le sommet

VVT:

Pourquoi pensez-vous que les actions devraient s'effondrer ?

Bien sûr qu'ils devraient. La bulle ne peut pas gonfler indéfiniment et elle est déjà au bord du gouffre.

Voici un article astucieux : https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6

L'or monte lorsque la presse à imprimer est en marche. Si le covide étouffe tout l'hiver, les pays devront imprimer du papier. Cela suffit à faire monter le métal.
