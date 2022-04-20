OR, Or et XAUUSD - page 70
И ? Le vaccin sort, l'or baisse. Pourquoi les actions devraient-elles baisser ?
Le risque de second rang est une pénurie de fonds de roulement dans une crise longue. Cette crise est longue.
commentaire hors sujet.
à propos de la bière peut-être, bien sûr. mais les bulles 29 et 39 sont tout à fait pertinentes. covid et bubble. covid vient comme un parapluie.
Une analogie encore pire : une bulle et un covide. Le thème de l'or
la bulle d'or est toujours connectée. Quand il éclate ou se dégonfle.
Vos messages m'épatent.
Ce n'est pas la faute du cerveau. Le cerveau est à blâmer) Il y aurait eu une crise de la bulle en 21, avec trop de nouvelles innovations (dont l'IA) levant des fonds, non prouvées. Ça a commencé tôt à cause des fermetures de covidés. L'or, en tant qu'actif de premier rang, est a priori en hausse. cela semble simple).
Si vous établissez des parallèles, la Première Guerre mondiale et la guerre d'Espagne ont décimé une grande partie de la population et fait chuter le prix de l'or, après une légère hausse, la bulle boursière des années 20 a stoppé la hausse car il était plus rentable d'investir dans des actions, la grande dépression a fait augmenter le prix de l'or, la Deuxième Guerre mondiale l'a fait chuter à nouveau, il y a certainement un lien).
l'or marque le sommet
Pourquoi pensez-vous que les actions devraient s'effondrer ?
Bien sûr qu'ils devraient. La bulle ne peut pas gonfler indéfiniment et elle est déjà au bord du gouffre.
Voici un article astucieux : https://zen.yandex.ru/media/zolotoy_zapas/piat-grafikov-zolota-na-kotorye-neobhodimo-vzglianut-5fa14ed6feef0b1a81e4bec6