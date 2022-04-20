OR, Or et XAUUSD - page 8
Vous êtes notre Capitaine Evidence !
Et si j'écris sur la clôture que le prix de l'or dépend des cycles solaires, et l'argent des phases de la lune, me croiriez-vous ?
Bien sûr, la valeur de l'or, comme de toute autre marchandise, y compris les devises, les bitcoins, indices etc. est libellé en dollars. Et bien sûr, l'or est en corrélation avec tous les autres instruments mentaux et non mentaux du monde, y compris le fameux indice du dollar. Toutefois, cette corrélation est très faible et spécifique. On peut donc affirmer que le prix de l'or dépend directement de l'indice du dollar.
Quels indices sont libellés en dollars ?
N'en fais pas un plat. Les "perroquets" notionnels des indices ne sont généralement rien d'autre que la valeur pondérée des composants de l'indice exactement par le dollar.
Le mot "indices" désigne donc la partie des indices boursiers mondiaux, qui sont utilisés sur le marché boursier américain et dont l'algorithme de calcul inclut la comptabilisation de la capitalisation boursière de l'entreprise en dollars.
Vasily lui-même "façonne souvent un bossu"...
Indice du dollar :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
L'Ind USD pourrait chuter encore longtemps car le cycle de 7 ans d'affaiblissement de l'USD a commencé. Et en or, c'est un classique
Cool !
Continuez à faire du bon travail !
Et je vais utiliser ces données :
Allez-vous utiliser les données de 2010 ? :D :D :D :D
L'Ind USD pourrait chuter encore longtemps car le cycle de 7 ans d'affaiblissement de l'USD a commencé. Et pour l'or, c'est un classique.
J'admire toujours les gens qui peuvent faire des prévisions pendant des années...
J'ai fait mon propre TS à long terme, mais mon record de détention de position était de 140 jours, en moyenne 70-80 jours, mais 10 ans........
J'ai toujours admiré les gens qui peuvent faire des prédictions pendant des années...
Je ne pense pas que cela fasse une différence si vous le faites pendant un an ou pendant 2 jours). Je ne fais pas de commerce avec ces prédictions, je regarde simplement l'ensemble du tableau pour me tenir au courant. Si vous regardez l'EURUSD sur l'ensemble de la période en semaines, vous pouvez voir un cycle très clair de 7 ans, hausse - baisse - croissance - baisse... un autre cycle de baisse s'est terminé à la fin de 2016.
Tout est clair dans l'histoire. Tout est flou dans le commerce réel.
Enchanté !
Tout est clair dans l'histoire. Tout est flou dans le commerce réel.
Oups encore avec le verbiage.