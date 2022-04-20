OR, Or et XAUUSD - page 44
Publication du matin
XAUUSD revient à l'option de former une correction étendue sous forme de triangle horizontal
Le modèle est parfaitement formé et les cibles du mouvement à la baisse vers le bloc de la zone de support du canal d'incertitude sont clairement traçables.
Le seul "problème" semble être les niveaux des précédents planchers locaux.
Sur la carte, tout semble beau, trop beau pour le croire.
Je suis toujours dérouté par les schémas parfaits : tout le monde les voit, donc ceux qui voient les commandes passées les voient aussi.
Une cause sacrée pour gâcher le festin de la plupart des gens !
Examinons donc de plus près le pour et le contre ainsi que l'alternative.
Pro !
Ce qui coïncide avec le canal formant A_C//B et A_C/D.
Une autre option de la majoration (voir le graphique de droite) est qu'une zone de support a été atteinte autour de laquelle un renversement à la hausse peut être formé.
C'est-à-dire que le sommet de la vague-(E ) du niveau de vague junior SubMicro sera formé et la vague ascendante-[c] Micro commencera à se former comme une variante plus complexe de la correction étendue.
Cette variante comme référence ne doit en aucun cas être écartée.
Il n'y a qu'une pièce à tirer à pile ou face)))
Je pensais que le dessin du TU-134 était la chose la plus difficile que j'avais jamais vue))))
Il a également été conçu sur papier, quel travail !
Accord or/euro :
Un très bon résultat et pourquoi publiez-vous, si ce n'est pas un secret ?
Analyse des résultats du 21 septembre
La première cible du scénario principal a parfaitement fonctionné, les ventes ont été conclues sur celle-ci, pour reprendre après le rebond.
Scénario alternatif : ni....
Mais aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention sur autre chose : rappeler l'importance de la formation des canaux A_C//B et A_C//D.
Une fois de plus, leur importance a été confirmée, il y a donc une raison de les mettre au programme.
Je ne comprends toujours pas - où vont les prévisions ?
En haut ou en bas ? ??
Ce n'est pas une prévision, c'est un croquis :)
----- Igor Bebeshin ressemble plus à Pythagore.
Il a un dessin de l'homme de De Vinci dans son avatar, donc il fait le graphique dans le même style.
Il a un dessin de l'Homme de Vinci dans son avatar, donc il fait un graphique dans le même style.
Et je suis toujours en baisse par petit volume - une vague de correction.
La taquinerie peut être sans fin, mais 16 ans de trading selon cette méthodologie, ça veut dire quelque chose.
Et je reste immobile avec un petit volume - une vague de correction.
Donc ça n'a pas encore fermé ? Une vague de correction ou un retournement après tout ?