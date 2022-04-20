OR, Or et XAUUSD - page 43
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tu m'as fait paraître si doux, si moelleux et si poli...
Publication du matin
XAUUSD revient à l'option de former une correction étendue sous forme de triangle horizontal
Le modèle est parfaitement formé et les cibles du mouvement à la baisse vers le bloc de la zone de support du canal d'incertitude sont clairement traçables.
Le seul "problème" semble être les niveaux des précédents planchers locaux.
Sur la carte, tout semble beau, trop beau pour le croire.
Je suis toujours dérouté par les schémas parfaits : tout le monde les voit, donc ceux qui voient les commandes passées les voient aussi.
Une cause sacrée pour gâcher le festin de la plupart des gens !
Examinons donc de plus près le pour et le contre ainsi que l'alternative.
Pro !
Ce qui coïncide avec le canal formant A_C//B et A_C/D.
Une autre option de la majoration (voir le graphique de droite) est qu'une zone de support a été atteinte autour de laquelle un renversement à la hausse peut être formé.
C'est-à-dire que le sommet de la vague-(E ) du niveau de vague junior SubMicro sera formé et la vague ascendante-[c] Micro commencera à se former comme une variante plus complexe d'une correction étendue.
Cette variante en tant que contrôle ne doit en aucun cas être écartée.
Bien dit, et pas qu'un peu. J'ajoute qu'il n'y a pas de tentative classique de cassure du sommet historique, sans cela il est trop tôt pour parler de retournement, il est tout à fait possible qu'il y ait une tentative plus tard, le mouvement a commencé, c'est déjà bien.
L'accord or/euro :
Un accord or/euro :
Vous aimez les opérations de modélisation, ou vous avez un intérêt particulier ?
Publication du matin
XAUUSD revient à l'option de former une correction étendue sous forme de triangle horizontal
Le modèle est parfaitement formé et les cibles du mouvement à la baisse vers le bloc de la zone de support du canal d'incertitude sont clairement traçables.
Le seul "problème" semble être les niveaux des précédents planchers locaux.
Sur la carte, tout semble beau, trop beau pour le croire.
Je suis toujours dérouté par les schémas parfaits : tout le monde les voit, donc ceux qui voient les commandes passées les voient aussi.
Une cause sacrée pour gâcher le festin de la plupart des gens !
Examinons donc de plus près le pour et le contre ainsi que l'alternative.
Pro !
Ce qui coïncide avec le canal formant A_C//B et A_C/D.
Une autre option de la majoration (voir le graphique de droite) est qu'une zone de support a été atteinte autour de laquelle un renversement à la hausse peut être formé.
C'est-à-dire que le sommet de la vague-(E ) du niveau de vague junior SubMicro sera formé et la vague ascendante-[c] Micro commencera à se former comme une variante plus complexe de la correction étendue.
Cette variante comme référence ne doit en aucun cas être écartée.
Merde.
Je croyais que tu devais acheter de l'or à 1800 $ l'once. Non ?
Putain de merde.
Je croyais qu'il fallait acheter de l'or à 1 800 $ l'once. Non ?
Vendez-le à 1921))))