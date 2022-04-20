OR, Or et XAUUSD - page 43

Serqey Nikitin:
Tu m'as fait paraître si doux, si moelleux et si poli...
Allez, Nikita, pourquoi tu joues à ce jeu ? Tout le monde comprend, ce n'est pas la première année que tu es ici.
 
Alors 1890 déjà, un pullback, ou encore plus bas ?
 
En bonne voie, s'arrêtant au support à 1863 puis descendant.
 

Publication du matin

XAUUSD revient à l'option de former une correction étendue sous forme de triangle horizontal

Le modèle est parfaitement formé et les cibles du mouvement à la baisse vers le bloc de la zone de support du canal d'incertitude sont clairement traçables.
Le seul "problème" semble être les niveaux des précédents planchers locaux.


Sur la carte, tout semble beau, trop beau pour le croire.
Je suis toujours dérouté par les schémas parfaits : tout le monde les voit, donc ceux qui voient les commandes passées les voient aussi.
Une cause sacrée pour gâcher le festin de la plupart des gens !

Examinons donc de plus près le pour et le contre ainsi que l'alternative.


Pro !

  1. La zone de support initial que constitue la ligne de fin de Schiff a été franchie.
  2. La zone de support stable comme limite inférieure du canal d'équilibre - franchie.
  3. La structure du triangle horizontal est totalement cohérente avec les propriétés du modèle et coïncide avec la structure de la correction étendue de l'indicateur métronome des niveaux de vague.
  4. La zone cible logique est la ligne d'extrémité de la fourche de correction d'Andrews du niveau de la vague minute.
    Ce qui coïncide avec le canal formant A_C//B et A_C/D.
  5. Les niveaux de support intermédiaires sont les niveaux des précédents planchers locaux.
  6. CONTRE, sauf que tout est trop évident et trop beau.
    Une autre option de la majoration (voir le graphique de droite) est qu'une zone de support a été atteinte autour de laquelle un renversement à la hausse peut être formé.
    C'est-à-dire que le sommet de la vague-(E ) du niveau de vague junior SubMicro sera formé et la vague ascendante-[c] Micro commencera à se former comme une variante plus complexe d'une correction étendue.
    Cette variante en tant que contrôle ne doit en aucun cas être écartée.
 
Igor Bebeshin:

Bien dit, et pas qu'un peu. J'ajoute qu'il n'y a pas de tentative classique de cassure du sommet historique, sans cela il est trop tôt pour parler de retournement, il est tout à fait possible qu'il y ait une tentative plus tard, le mouvement a commencé, c'est déjà bien.

 

L'accord or/euro :


 
Александр:

Un accord or/euro :


Vous aimez les opérations de modélisation, ou vous avez un intérêt particulier ?

 
Igor Bebeshin:

Merde.

Je croyais que tu devais acheter de l'or à 1800 $ l'once. Non ?

 
Je pensais que le dessin d'un TU-134 était la chose la plus difficile que j'ai jamais vue))))
 
Алексей Тарабанов:

Putain de merde.

Je croyais qu'il fallait acheter de l'or à 1 800 $ l'once. Non ?

Vendez-le à 1921))))

