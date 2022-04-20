OR, Or et XAUUSD - page 80
Analyse sur H3 :
La tendance, bien sûr, est à la hausse...
Mais pour l'instant, c'est un repli.
Solution optimale - pour l'instant - hors du marché... Attendre que TOUS les indicateurs tournent dans un sens, y compris le graphique 1 heure...
Il n'y a aucun signe de tendance sur votre graphique. Consolidation pour l'instant). Nous ne savons pas où le destin va tourner.
C'est vrai... Un repli pourrait se transformer en une nouvelle tendance. Mais ça n'arrive pas souvent...
Exactement pour de telles situations, vous devez attendre (hors du marché) jusqu'à la confirmation sur d'autres graphiques...
" Dieu protège ceux qui dépensent bien, mais pas ceux qui dépensent bien... " (" Dieu protège ceux qui dépensent bien "). (sagesse populaire).
Le prix peut aller n'importe où, mais je pense à un prix court.
Analyse :
Alors que la tendance est à la hausse...
Pour prendre une décision - nous avons besoin d'une clarté totale : un renversement de TOUS les indicateurs dans UNE direction...
une sorte de prêt à pincer 1840 - et de là aux niveaux supérieurs
Avec ces renversements, il devrait être rapide pour piétiner et pincer 1840.
Quelle est l'urgence ?... Il y a une pression quelque part ?...
Je ne suis pas pressé, pour moi tout est clair, ou plutôt, les signaux nécessaires de courts-circuits sont passés. La suite de la Longue n'est pas visible. En outre, dans une telle situation, l'instrument peut chuter brusquement, de sorte que la ruée n'est peut-être pas nécessaire.
Si le marché est VRAIMENT à la hausse, ce n'est pas avant trois heures... et vous ne pouvez pas être en retard...
La principale erreur est de confondre un fort pullback avec une tendance... Regardez le graphique en 12 heures et notez le nombre de pullbacks dans la dernière tendance... Et ces pullbacks n'étaient pas inférieurs à la tendance actuelle !
