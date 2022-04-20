OR, Or et XAUUSD - page 52
"Garanti" est un drôle de mot pour le commerce.
Mais cela a déjà été discuté.
Le problème est différent - MACD suit le prix et ne montre pas où et quand il peut être dans le futur - l'indicateur est à la traîne, pas en tête = feu de signalisation derrière le carrefour (j'ai déjà écrit à ce sujet aussi).
La technique DML&EWA est construite sur des indicateurs avancés : regardez à partir de quelles dates les fourches Andrews des différents niveaux de vagues sont construites, et comment x outils graphiques fonctionnent par la suite :
Votre indicateur de sous-sol - par celui-ci, vous ne pouvez que comprendre que vous devez vous rendre sur un site quelconque.
- comment l'utilisez-vous pour déterminer le mouvement ?
Vous ne pouvez pas, il s'agit d'une information auxiliaire uniquement pour la mise à l'échelle des niveaux d'ondes afin d'éviter toute confusion.
Tous les objectifs de mouvement de prix, tant en termes de prix que de temps, sont déterminés par le graphique en fourche d'Andrews de certains niveaux de vague (échelle de mouvement de prix).
Les informations sont disponibles publiquement sous forme de blog (adresse sur le graphique) et abrégées dans une série d'articles dans FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016.
Le MACD est un indicateur avancé. Définissez ma12 et ma26 sur le graphique comme macd et regardez
Le MACD génère des signaux et ne prédit pas l'avenir. Tous lesparamètres sont optimisés pour chaque instrument individuellementhttps://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/macd
Vérifiez les classifications des indicateurs des classiques, au moins ceux de DiNapoli, avant d'argumenter.
"Indicateurs, oscillateurs.... nécessitant un mouvement de prix avant de se retourner sont classés comme indicateurs retardés,,,,"
Les paramètres MACD ne déterminent que la cohérence avec le mouvement des prix.
Et d'ailleurs, il faut une correction non seulement sur différentes échelles de mouvement de prix, mais aussi sur différents instruments financiers, ......
Ce qui n'est pas requis dans les systèmes d'indication de pointe : un seul réglage pour toutes les occasions.
A la croisée des chemins !
Il est possible que le sommet de la vague-[iv] Minute soit formé, il n'y a pas de violations du modèle (comparer avec la représentation graphique du modèle).
Cependant, la limite de la zone rouge de la fourche d'Andrews, construite à partir de ce sommet, n'a pas encore été cassée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confirmation d'un renversement à la hausse.
La formation d'un mouvement ascendant sur le niveau inférieur de la vague SubMinuette n'est pas durable (voir le graphique ci-dessous), ce qui soulève des doutes.
Je vais attendre pour prendre des décisions commerciales :
Si ce bloc de zones de soutien est également cassé, le risque de mouvement à la baisse sous forme de correction profonde ne fera qu'augmenter.
Il semble que ce soit un peu cryptique pour vous.
Le mien est plus simple - je pense qu'il ira jusqu'à 1909.13 aujourd'hui.
L'or ne peut que baisser.
Je l'espère ! C'est juste que si ça monte, je fermerai plus vite sur les bénéfices.