Igor Bebeshin:

"Garanti" est un drôle de mot pour le commerce.
Mais cela a déjà été discuté.
Le problème est différent - MACD suit le prix et ne montre pas où et quand il peut être dans le futur - l'indicateur est à la traîne, pas en tête = feu de signalisation derrière le carrefour (j'ai déjà écrit à ce sujet aussi).

La technique DML&EWA est construite sur des indicateurs avancés : regardez à partir de quelles dates les fourches Andrews des différents niveaux de vagues sont construites, et comment x outils graphiques fonctionnent par la suite :


Votre indicateur de sous-sol - par celui-ci, vous ne pouvez que comprendre que vous devez vous rendre sur un site quelconque.

- comment l'utilisez-vous pour déterminer le mouvement ?

 
SanAlex:

Votre indicateur de sous-sol - tout ce que vous pouvez en déduire est que vous devez vous rendre sur un site.

- Comment l'utilisez-vous pour déterminer le mouvement ?

Vous ne pouvez pas, il s'agit d'une information auxiliaire uniquement pour la mise à l'échelle des niveaux d'ondes afin d'éviter toute confusion.


Tous les objectifs de mouvement de prix, tant en termes de prix que de temps, sont déterminés par le graphique en fourche d'Andrews de certains niveaux de vague (échelle de mouvement de prix).
Les informations sont disponibles publiquement sous forme de blog (adresse sur le graphique) et abrégées dans une série d'articles dans FOREX MAGAZINE 12_2015-12_2016.

Indicateur avancé Macd. Définissez ma12 et ma26 sur le graphique, comme le macd et regardez
 
Une fois encore, regardez où les lignes se croisent plus rapidement, sur le graphique ou sur le macd. Et ce Denapoli, pas dans l'arc...
 

A la croisée des chemins !


Il est possible que le sommet de la vague-[iv] Minute soit formé, il n'y a pas de violations du modèle (comparer avec la représentation graphique du modèle).
Cependant, la limite de la zone rouge de la fourche d'Andrews, construite à partir de ce sommet, n'a pas encore été cassée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confirmation d'un renversement à la hausse.

La formation d'un mouvement ascendant sur le niveau inférieur de la vague SubMinuette n'est pas durable (voir le graphique ci-dessous), ce qui soulève des doutes.


Je vais attendre pour prendre des décisions commerciales :


  1. Dépassement de la limite de la zone rouge de la Fourche d'Andrews du niveau de la vague senior de la Minute et de la médiane de 50% de la Fourche d'Andrews du niveau de la vague de la Minuette - pour acheter.
  2. Rollback du prix sous la limite inférieure du canal d'incertitude Andrews Pitchfork du niveau de la vagueMinuette avec la cible la plus proche...
  3. ... à la ligne de référence de la fourche d'Andrews du niveau supérieur de la vague Minute.
    Si ce bloc de zones de soutien est également cassé, le risque de mouvement à la baisse sous forme de correction profonde ne fera qu'augmenter.

Il semble que ce soit un peu cryptique pour vous.

Le mien est plus simple - je pense qu'il ira jusqu'à 1909.13 aujourd'hui.

L'or est le seul moyen d'atteindre le fond
Je l'espère ! C'est juste que si ça monte, je fermerai plus vite sur les bénéfices.

