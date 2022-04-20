OR, Or et XAUUSD - page 63
Alexey, la tendance est à la hausse, donc un rebond est une chute ;).
Analyse :
L'état actuel est un plat (indicateurs pointant dans des directions différentes) ... ou un canal horizontal ... selon ce qui est le plus pratique ...
Lorsque le plat, d'autres stratégies sont utilisées que la tendance, plus rapide...
Si la priorité du trader est la FIABILITÉ du commerce, il est préférable d'ignorer les zones plates...
Analyse préliminaire de l'entrée future :
Il est trop tiré vers le bas, il pourrait ne pas remonter.
Ils le feront, faisons court : ))))
Il y a une blague dans chaque blague.
Ne touchez pas à l'or avant d'avoir compris comment son prix est formé.
Il existe un mot pour cela : Triarius. Avec les Romains, c'était la troisième ligne, formée de vieux combattants qui ont fait leurs preuves. Les jeunes hommes sont arrivés en tête.
Dans les années 1990, un de mes amis a construit une entreprise de cette façon : 2 couches très rentables (la première était un système pyramidal) ; la troisième couche était un studio d'enregistrement, Triarium, à Lianozovo. Elle n'était pratiquement pas rentable, bien qu'elle possédât tous les droits sur les phonogrammes de Grebenshchikov. Exclusif.
L'or est le Triarium. D'abord, les indices vont s'effondrer (bientôt) et le dollar va s'envoler. Après cela, passez à l'or.
Votre stratégie théorique est parfois juste)
Ça arrive...