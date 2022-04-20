OR, Or et XAUUSD - page 60
Les sociétés pharmaceutiques n'ont pas connu de forte reprise hier - elles sont en hausse depuis un certain temps, depuis l'été.
Pfizer a augmenté de 8,7 % et BioNtech de 9,8 % par rapport à lundi.
Et les chaînes de cinéma sont en forte hausse -AMC Entertainment est en hausse de 44% et Cinemark de 35%.
Très optimiste quant à un vaccin dont la production n'a pas encore commencé, beaucoup de choses peuvent encore changer.
Le vaccin a été testé dans un essai de phase III sur plus de 30 000 volontaires.
Pfizer prévoit de mettre en circulation 50 millions de doses d'ici la fin de l'année - en un mois
On dirait que personne d'autre ne veut vendre)
J'ai acheté à 1 865, prenez 1 950.
Où est l'arrêt ? Quel est le risque ? Tout le dépôt ?
Pourquoi tu en as besoin, éloigne-toi de 20 pips, je mets boo.
je me demande quel est le risque/profit de la transaction
L'or est coincé près du niveau du miroir
Apparemment, quelqu'un fait du shopping ?