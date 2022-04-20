OR, Or et XAUUSD - page 60

denis.eremin:

Les sociétés pharmaceutiques n'ont pas connu de forte reprise hier - elles sont en hausse depuis un certain temps, depuis l'été.

Pfizer a augmenté de 8,7 % et BioNtech de 9,8 % par rapport à lundi.

Et les chaînes de cinéma sont en forte hausse -AMC Entertainment est en hausse de 44% et Cinemark de 35%.

Très optimiste quant à un vaccin dont la production n'a pas encore commencé, beaucoup de choses peuvent encore changer.

 
VVT:

Très optimiste quant au vaccin, dont la production n'a pas encore commencé, beaucoup de choses peuvent encore changer

Le vaccin a été testé dans un essai de phase III sur plus de 30 000 volontaires.

Pfizer prévoit de mettre en circulation 50 millions de doses d'ici la fin de l'année - en un mois

 
Personne d'autre ne semble vouloir vendre)
VVT:
On dirait que personne d'autre ne veut vendre)
J'ai acheté à 1865, prenez 1950.
 
Vladimir Baskakov:
J'ai acheté à 1 865, prenez 1 950.

Où est l'arrêt ? Quel est le risque ? Tout le dépôt ?

Sergey Lazarenko:

Où est l'arrêt ? Quel est le risque ? Tout le dépôt ?

Pourquoi en avez-vous besoin, disons 20 pips, je mettrai boo...
 
Vladimir Baskakov:
Pourquoi tu en as besoin, éloigne-toi de 20 pips, je mets boo.

je me demande quel est le risque/profit de la transaction

Sergey Lazarenko:

je me demande quel est le risque/profit de la transaction

Je laisse 30-40 pips de fonds libres
 

L'or est coincé près du niveau du miroir


 

Apparemment, quelqu'un fait du shopping ?

