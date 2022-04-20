OR, Or et XAUUSD - page 74
Qui a connu une hausse de l'or et à quel niveau ?
Il y a quelque chose d'étrange
ne l'était pas, mais ce n'est pas un indicateur.
Et à propos de la bizarrerie, il faut regarder XAUAUD, ce n'est pas vraiment (pas du tout) croisé. Et regardez les nouvelles de Sydney.
Par le cul - vous devez changer de tactique de toute urgence.
Ouais aussi, coupez les chalutiers et rentrez dans vos frais... et c'est comme une triple vague de baisse, même chose pour l'argent, je suis là... il semble qu'il y ait moins de caution et plus de profit...
Ouais aussi, coupez les chalutiers et rentrez dans vos frais... Eh bien, un peu comme la 3ème vague de baisse a fonctionné, même chose pour l'argent, je suis là... comme moins de caution et plus de profit...
Le bitcoin s'est également bien repris... peut-être que le prochain disque montrera...
L'or sur H4 n'est pas clair sur la fermeture des barres. Les barres peuvent être différentes selon les fuseaux horaires, mais l'essence est la même. L'humeur des joueurs n'est pas claire.
.
Uladzimir Izerski:
L'humeur incompréhensible des joueurs.
Quel que soit l'état d'esprit des "joueurs", le prix FAIT TOUT: nouvelles fondamentales, spéculation, force majeure, taux croisés, etc. etc.
Un renversement de paire DOIT être DIFFICILE par des FAITS - par des inversions d'indicateurs...
Si les indicateurs sont débiles, c'est votre problème - cherchez des indicateurs normaux..., ou, mieux encore, développez-les vous-même...
