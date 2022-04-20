OR, Or et XAUUSD - page 18
Peut-on ouvrir un sujet - Stocks - Prévisions et tendances ?
un peu tôt pour acheter. 1520 est trop ambitieux. 21-22 nous pouvons vendre à nouveau.
1553,3 :)
1553,3 :)
3 mois après et déjà 1586
Ne pensez pas à acheter de l'or maintenant !
Tout s'est effondré, les gens passent au cash, l'indice du dollar grimpe sous vos yeux,
et l'or va baisser demain.
Et de tous les marchés.
Vos paroles sont sages !
J'ai acheté de l'or le 11.03.2020, même si ce n'est pas du tout mon instrument. Je l'ai acheté bêtement, puis j'ai pensé que c'était la première phase de la crise, lorsque les actifs sont vendus et que l'argent est accumulé, et que la deuxième phase cherchera des actifs "sans risque", comme l'or.
Ici, vous me direz, le résultat financier final est-il calculé à la clôture entre 10h00 et 13h30 sur la cotation actuelle de l'indice, ou sera-t-il calculé en compensation à 14h00 sur la cotation à ce moment-là ?
Tous les règlements finaux sont effectués lors de la compensation du soir (18-59).
Dans MT5, une correction est possible le jour suivant.
Même si les Américains se remettent de la crise.
Je m'abstiens d'acheter de l'or car l'indice du dollar est toujours en hausse.
Lundi, à 15h (début du trading actif aux USA) vous devriez surveiller (USD_INDEX), une bonne entrée sur le long pourrait être possible.