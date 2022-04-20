OR, Or et XAUUSD - page 19
Ne pensez pas à acheter de l'or maintenant !
Tout s'est effondré, les gens passent au cash, l'indice du dollar grimpe sous vos yeux,
et l'or va baisser demain.
Comme prévu...
Est-ce que tout le monde a eu son or ?
Vous n'auriez pas pu en mettre moins un vendredi soir... :)
Et nous devons nous en sortir à temps.
Bénéfice total 66 * 10 * 30 = 19800 points.
Vous calculez bien - mais où est votre position ouverte?
Sortir à temps, c'est sortir de sa position.
Quoi, tu penses que je mens?
Non ! Tu ne mens pas !
et moi, un idiot, j'ai perdu 9000 roubles.
C'est parce que vous négociez sur le FOREX. ) et par des indicateurs.
Je négocie de l'or depuis plus de 9 ans (c'est l'un des deux instruments que je négocie sans couverture) et je peux dire avec confiance,
Le trading par indicateur est non seulement mauvais, mais aussi mauvais pour le portefeuille.
Vous avez tort, l'indicateur montre très bien la direction.
sur le graphique, vous pouvez voir comment le cercle rouge ou vert, va dans la direction.
Je ne suis qu'un pigeon - je me suis entêté à aller à l'encontre des indicateurs comme d'habitude - c'est pourquoi j'ai perdu 9000 roubles.
Voici un indicateur - vous pouvez le vérifier vous-même dans votre terminal MT5
Merci bien sûr, mais je vais le faire à l'ancienne... Je fais tout avec mon propre cerveau (or)...
Au cas où vous n'auriez pas remarqué
Je savais déjà que je ferais de l'or (voir les messages ci-dessus).
Et si je n'avais pas été sur le chantier de ma maison pendant la journée, le bénéfice aurait été plus important.
En échange de votre gentillesse avec l'indicateur, je vais vous parler de mon indicateur.