L'or tente un retournement à la hausse - un peu tôt, d'abord à 1765.92

- Il se peut toutefois que le retournement ait déjà commencé - mais le niveau rose reste à conquérir.

XAUUSDH2 1765.92

on dirait qu'elle a décidé aujourd'hui de passer à 1791.32

XAUUSDH1 1791.32

 

Analyse :

Étatactuel du marché : Tendance à la baisse, mais recul pour le moment - ind. 3 du côté positif...

Perspective: Hors du marché pour l'instant - j'attends que TOUS les indicateurs tournent dans une seule direction...

SanAlex:

on dirait qu'elle a décidé aujourd'hui d'aller à 1791.32


J'ai été là et là - voici une mauvaise chose, je n'ai pas attrapé ma ligne jaune en dessous pour m'emmener au sommet.

XAUUSDH2 90

Puis-je dire que nous pouvons acheter à partir d'ici et viser 1752.81?

XAUUSDH2 1752.81

Je n'y comprends rien ! - Pourquoi l'indicateur est-il sur l'autre photo ci-dessus - les points ne coïncident pas avec cette photo . Comment est-ce possible ?

J'ai compris maintenant - tout correspond si vous regardez aussi le numéro du mois.

J'ai manqué ma cible hier et elle devrait être là aujourd'hui.

XAUUSDH2 hhh

 

A mon avis : la stratégie doit être claire, simple et ne pas donner de faux signaux...


Ouverture d'une position - par une rotation dans UNE direction de TOUS les indicateurs.

Fermeture d'une position - le tour de l'indicateur le plus rapide (à l'heure actuelle).


P.S. Inversion de l'indicateur - franchissement de la ligne zéro : valeur "+" - la tendance est à la hausse, valeur "-" - la tendance est à la baisse.

Ind. Le Zig-Zag n'est pas impliqué dans l'analyse.

 
A en juger par la capture d'écran, le 1er indicateur est redondant. )

 
Je voulais dire du sous-sol, celui du haut. TD 3_

