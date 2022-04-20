OR, Or et XAUUSD - page 77
L'or tente un retournement à la hausse - un peu tôt, d'abord à 1765.92
- Il se peut toutefois que le retournement ait déjà commencé - mais le niveau rose reste à conquérir.
on dirait qu'elle a décidé aujourd'hui de passer à 1791.32
Analyse :
Étatactuel du marché : Tendance à la baisse, mais recul pour le moment - ind. 3 du côté positif...
Perspective: Hors du marché pour l'instant - j'attends que TOUS les indicateurs tournent dans une seule direction...
J'ai été là et là - voici une mauvaise chose, je n'ai pas attrapé ma ligne jaune en dessous pour m'emmener au sommet.
Puis-je dire que nous pouvons acheter à partir d'ici et viser 1752.81?
Je n'y comprends rien ! - Pourquoi l'indicateur est-il sur l'autre photo ci-dessus - les points ne coïncident pas avec cette photo . Comment est-ce possible ?
J'ai compris maintenant - tout correspond si vous regardez aussi le numéro du mois.
J'ai manqué ma cible hier et elle devrait être là aujourd'hui.
A mon avis : la stratégie doit être claire, simple et ne pas donner de faux signaux...
Ouverture d'une position - par une rotation dans UNE direction de TOUS les indicateurs.
Fermeture d'une position - le tour de l'indicateur le plus rapide (à l'heure actuelle).
P.S. Inversion de l'indicateur - franchissement de la ligne zéro : valeur "+" - la tendance est à la hausse, valeur "-" - la tendance est à la baisse.
Ind. Le Zig-Zag n'est pas impliqué dans l'analyse.
D'après la capture d'écran, le 1er indicateur est redondant. )
1er ind. - Si Zig-Zag, alors au tout début du sujet, j'ai écrit que cet indicateur ne prend pas part à l'analyse, mais seulement - une image pour la comparaison...
Dans l'analyse - seuls les ind. 3, 4, 7...
Je voulais dire du sous-sol, celui du haut. TD 3_