OR, Or et XAUUSD - page 94
L'or a l'air de baisser.
La forte hausse de la bourse américaine confirme
XAUUSDH2 Cible 1948.69
Encore vous ?
On dirait que ça va encore baisser aujourd'hui.
Le niveau de 1900 est loin d'être atteint.
La fourchette 1925-1915 semble tout à fait réalisable.nous parlons de GOLD-6.22
Analyse sur l'or (tendance générale sur W1) :
L'état actuel est plat ( les indicateurs sont dans des directions différentes )...
Option optimale - en dehors du marché..., attendre le renversement de TOUS les indices dans une seule direction...
Mais les stratégies de trading sont nombreuses et variées, y compris le travail sur les pullbacks..... ou le scalping, lorsque la présence d'une tendance n'est pas pertinente...
XAUUSDH2 Cible 1948.69
Des nouvelles sont parues - le prix de l'or pourrait baisser, probablement... Les prévisions sont annulées !
Le w1 est-il toujours plat ?
Déterminer la tendance générale n'est pas une question univoque...
L'idée est que plus le graphique pour déterminer la tendance générale est grand, plus la stratégie est FIABLE.
Tout cela est vrai, mais en pratique, chaque trader choisit son propre graphique ... Comme la plupart des traders n'aiment pas les signaux à grand retard et, par conséquent, une transaction rare ...
EXEMPLE (pour cette stratégie de l'or) :
W1 - appartement
D1 - plat
H12 - plat
H8 - tendance à la hausse
H6 - tendance à la hausse
H4 - plat
H3 - plat
H2 - plat
Déterminer la tendance générale n'est pas une question sans ambiguïté...
Idéalement, plus le graphique est grand pour déterminer la tendance générale, plus la stratégie est FIABLE.
Voici à quoi ressemble la stratégie sur H8 :
Situation actuelle - tendance à la hausse (tous les indicateurs sont positifs)...
Sur n'importe quelle période de temps et sur n'importe quel indicateur, vous pouvez toujours voir ce que vous voulez voir. Mais c'est un confort, pas un signal et pas un appel à l'action.
Vous n'avez pas à me répondre, je m'en passerai.