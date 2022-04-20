OR, Or et XAUUSD - page 10
Je regarde l'or de cette façon... je vais regarder comment le niveau va évoluer... est-ce que ce sera un blocage ou une impulsion.
La journée d'aujourd'hui a montré que nous ne sommes pas encore prêts à dépasser les 1300. Il y a trop de gens qui veulent aller loin ! Un mouvement au-dessus de 1300 peut être envisagé provisoirement pour le mois de septembre (je répète provisoirement) pour le futur le plus proche un bon potentiel de mouvement vers les shorts, vers la zone de 1250. Et puis nous devons voir ce qui se passe là-bas... Mais il est préférable de ne pas faire de telles prédictions, mais de surveiller les données du marché !!! Et le commerce sur it)))) il y a de bonnespositions ouvertes dans les shortsmaintenant, qui ont gagné pendant 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la suppression des stops des shortistes, au détriment desquels on a gagné plus sur les shorts. Nous devons surveiller le début de la semaine prochaine pour voir comment les choses évoluent. Il y a une chance que le recrutement se poursuive...
Par delta et configuration de la bougie - court (minimum - correction).
Sur le graphique mt4, d'où l'indicateur tire-t-il les données ?
FORTS n'est malheureusement pas un échange fondamental pour l'or. Les transactions qui s'y déroulent n'ont pas d'incidence sur le prix des contrats à terme sur l'or. La principale bourse pour l'or est la Bourse de Londres, où la fixation des prix est effectuée. Mais les mortels ne peuvent pas y arriver, la seule chose dont nous pouvons nous contenter, ce sont les données du marché, fournies par le CME, car personne n'a annulé les initiés)))) et tout ce qui se passe à Londres, d'une manière ou d'une autre, est établi et négocié par les participants au marché au CME. À partir des données fournies par le CME, nous pouvons voir les transactions réelles qui affectent l'instrument de manière concrète et non falsifiée. Par conséquent, l'examen des volumes d'or, du delta, etc. sur FORTS ne conduit malheureusement pas vraiment au bon résultat.
Aperçu du marché de l'or
1340.00 Vendre à partir du niveau
objectif 1 - 1326.00
objectif 2 - 1322.00
Recommandation d'entrer dans la transaction (Long)
Acheter à partir du niveau 1332.00 Vendre à 1350.00 et 1355.00
Recommandation d'entrer dans la transaction (Long)
Achetez à partir du niveau 1332.00, vendez à 1350.00 et 1355.00.
Bien sûr.
Vous ne changez pas la direction de la prévision si souvent, je ne peux pas vous suivre.