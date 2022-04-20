OR, Or et XAUUSD - page 72
А 0. Attachez tous les indicateurs connus au graphique, cela ne veut pas dire qu'il faut trader sur le système, c'est de la bouillie.
Votre ennemi est l'ignorance ! Et donc votre jugement catégorique !
Il n'y a qu'un seul système d'analyse sur tous les graphiques : la technique DML&EWA !
Il se compose de deux modules de programme : le conseiller Elliott Wave Maker et l'indicateur WLM (métronome des niveaux de vagues), qui ne prédit rien, mais conseille seulement de ne pas descendre sur l'échelle des vagues !
Les objectifs de la tendance haussière sur le niveau supérieur de la vague minute n'ont toujours pas été atteints.
Le prix est étroitement enfermé dans le canal d'équilibre de la fourche d'Andrews du niveau de la vague Minuette:
Les prévisions n'ont aucun sens tant que l'on ne sort pas du canal d'équilibre, à moins que l'on ne prenne en compte la co-direction du mouvement des prix aux niveaux de vague 2 ou 3 plus élevés.
Qui a des suggestions ?
A partir de lundi +/-1875
Qui a des suggestions ?
Analyse :
Analyse actuelle - tendance à la baisse ( tous les indicateurs sont à la baisse )....
Perspectives - combien de temps la tendance sera-t-elle à la baisse ?..., je ne sais pas ( je ne suis pas Vanga)... Nous devons attendre que le groupe d'indicateurs le plus rapide se retourne pour fermer la position....
quels indicateurs ?
quels sont les indicateurs ?
Vous pouvez regarder dans votre profil. Vous semblez être sur le forum depuis longtemps.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
vous devez avoir les mêmes - j'ai regardé dans votre profil maintenant, les noms des indicateurs sont presque similaires
Il n'y a pas de conditions préalables à une baisse des prix, à l'exception d'un prix trop élevé.
chacun voit les choses différemment - si le prix tombe en dessous de 1840 et y reste, on peut s'attendre à une chute à 1705.64
- mais pour l'instant, il semble qu'il veuille aller jusqu'à 1967.52