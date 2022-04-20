OR, Or et XAUUSD - page 36

Ça a marché à Bye. Poursuite des travaux à Bai.


prostotrader:
Pourquoi diable ont-ils déplacé ce fil dans cette section ?

Vous avez été chassé - mais vous n'écrivez rien vous-même ?

 

Des conseils pour les débutants, s'il vous plaît ! Comment ouvrir un graphique en or dans un compte de démonstration ?

Novichok_Elena:

Des conseils pour les débutants, s'il vous plaît ! Comment ouvrir un graphique Gold sur un compte de démonstration ?

Vue d'ensemble du marché

Dossiers :
Ça arrive ! !! Je vais boire du cognac avec des amis )))) Passez un bon week-end ! !!



 
SanAlex:

Type\N- Aperçu du marché\+

Merci SanAlex ! Vue/aperçu du marché est ce que j'ai fait, j'ai ouvert des ordres à partir de la ligne du tableau, maintenant j'ai ouvert le graphique aussi ! Merci pour vos commentaires !
 
SanAlex:

Vous êtes dehors, mais vous n'écrivez rien vous-même ?

Enterrer de l'or dans les bois...

Et je ne veux pas lire ce que les gens du FOREX écrivent ici.

 
Je n'achète pas d'or jusqu'au niveau de 1750-1800. Je n'en ai pas envie.
 

Analyse :

La tendance est à la hausse, et ce depuis longtemps - deux ans... Ouvrez des positions UNIQUEMENT à l'achat - les risques sont minimes ( la tendance sera toujours à la hausse !)...

Cherchez le point d'entrée sur des graphiques plus petits ( H2 ou H3)... Maintenant le pullback...

 
Александр:

Ça arrive ! !! Je vais boire du cognac avec des amis )))) Passez un bon week-end ! !!

Parfois, j'essaie de ne pas entrer dans la scie, ou si je le fais, je coupe les volumes et j'étire mes arrêts au fil des jours.


