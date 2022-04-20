OR, Or et XAUUSD - page 21

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
prostotrader:

Je ne négocie pas avec des stops.

Que feriez-vous alors si le prix franchissait 1430 ?

 
Alexey Kozitsyn:

Que feriez-vous alors si le prix dépassait 1430 ?

Dans ma méthodologie de négociation de l'or, il n'y a jamais eu de "si".

 

Un rebond depuis le niveau quotidien :


 

Répartition du niveau quotidien :


 
Et je suis en short depuis vendredi.
 
Mikhail Simakov:
Et je suis en short depuis vendredi.

Moi aussi ))))


 
Александр:

Moi aussi ))))


Par quoi êtes-vous guidé ?
 
Mikhail Simakov:
Par quoi êtes-vous guidé ?

Apparemment, c'est un métal précieux et personne n'en veut. En effet, c'est une denrée qui ne se gâte pas, pour laquelle il y avait des guerres constantes au Moyen Âge, pour laquelle on tuait alors et on le fait encore aujourd'hui, elle était et est l'unité monétaire de la comptabilité. La vente d'or à des fins spéculatives ne peut se faire qu'à court terme, avec peu de bénéfices et un gain rapide en cas de baisse. Actuellement, elle est sous-évaluée.

C'est juste du lyrisme, pas un appel à l'action.

 
Mikhail Simakov:
Quelle est votre stratégie ?

Bonjour. Je travaille sur ma stratégie. Je le décrirai plus en détail dans la soirée. Je dois y aller. Passez une bonne journée.

 
Vitaly Muzichenko:

Apparemment, c'est un métal précieux et personne n'en veut. En effet, c'est une denrée qui ne se gâte pas, pour laquelle il y avait des guerres constantes au Moyen Âge, pour laquelle on tuait alors et on le fait encore aujourd'hui, elle était et est l'unité monétaire de la comptabilité. La vente d'or à des fins spéculatives ne peut se faire qu'à court terme, avec peu de bénéfices et un gain rapide en cas de baisse. Actuellement, elle est sous-évaluée.

C'est juste du lyrisme, pas un appel à l'action.

Si l'or est sous-évalué, qu'en est-il du platine ? Il a toujours été évalué au-dessus de l'or et il est maintenant trois fois moins cher.

1...141516171819202122232425262728...100
Nouveau commentaire