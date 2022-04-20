OR, Or et XAUUSD - page 93

Nouveau commentaire
 

C'est assez pour aujourd'hui, l'essentiel est de s'arrêter à temps, il sera probablement difficile d'aller plus bas aujourd'hui.


 
Yuriy Zaytsev #:

En ce qui concerne GOLD, d'après ce que je comprends , il n'y a pas de confirmation - est-ce exact ?

Mais pas de nouvelles ou d'événements ?

Toute NOUVELLE ou tout EVENEMENT DOIT être reflété en premier lieu dans le PRIX...


LE PRIX PREND TOUT EN COMPTE !

 
Serqey Nikitin #:

Toute NOUVELLE ou tout ÉVÉNEMENT sera avant tout reflété dans le PRIX...


LE PRIX considère TOUT !

c'est vrai

les voici - 1950


 
Yuriy Zaytsev #:

C'est vrai.

les voici - 1950


Alors ?... Vous devinez tout le temps ou SEULEMENT lors des grandes fêtes... ?

Pourquoi ne jouez-vous pas à SPORTLOTO ?


Un conseiller ne se soucie pas de savoir s'il ferme une position sur 1945 ou 1955... Tant qu'il fait des bénéfices !

 
Serqey Nikitin #:

Alors ?... Vous devinez tout le temps ou seulement lors des grandes fêtes... ?

Pourquoi ne jouez-vous pas à SPORTLOTO ?


Un conseiller se fiche de savoir s'il ferme une position en 1945 ou en 1955... L'essentiel est qu'il fasse des bénéfices !

Votre conseiller a-t-il clôturé en 1955 - ou attend-il 1945 ?

obtient-il ses connaissances directement de l'espace ? :) ou il est juste formé au bingo sportif ?

p.s.

Jene fais pas de suppositions - je ne fais que lire les niveaux et regarder les volumes.

 
Yuriy Zaytsev #:

Votre conseiller est-il fermé pour 1955 - ou attend-il 1945 ?

tire-t-il sa connaissance directe du cosmos ? :) ou est-il juste formé au bingo sportif ?

p.s.

jene devine pas, je lis simplement les niveaux :) et je regarde les volumes

Maintenant je comprends !

Vous avez dessiné les NIVEAUX... au fait, les avez-vous "tirés de l'espace"... ou les avez-vous rêvés ?

Non, vous avez dû le deviner comme le Loto des sports... ?

Bref, j'ai toujours envié les médiums qui voient le futur.

 
Serqey Nikitin #:

Maintenant je comprends !

Vous avez dessiné les NIVEAUX..., d'ailleurs est-ce que vous les "obtenez de l'espace"... ou vous avez rêvé... ?

Non, vous avez dû le deviner comme le Loto des sports... ?

Bref, j'ai toujours envié les médiums qui voient le FUTUR...

Ah c'est la raison! ça explique beaucoup de choses, ne soyez pas jaloux mon ami collègue.

Ou bien cela vous a-t-il mis en colère que 10 heures du matin soit le niveau exact ?

mais il n'est pas encore 6h45 et je vais faire une grosse bêtise si le prix atteint 1945 :)))) vous aurez une excuse pour me frapper la tête contre la table.

 
Yuriy Zaytsev #:

Ah c'est la raison! Ça explique beaucoup de choses, ne soyez pas jaloux mon ami collègue.

Ou est-ce que ça vous a fait trop mal d'avoir le niveau exact à 10h du matin ?

Mais il n'est pas encore 18h45, et je vais me planter si le prix atteint 1945 : )))) vous aurez une excuse pour me frapper la tête contre la table.

Je n'ai que des conseillers experts, qui, comme vous le comprenez, n'ont pas de pouvoirs psychiques - pas du tout...

Mais ça ne me dérange pas !

Et l'envie ? C'est mon rêve d'enfant sur les magiciens et les sorciers ... Eh bien, je dois avoir au moins un défaut ... ?

Bien qu'une imagination active soit probablement une vertu...

 
Serqey Nikitin #:

Vous me comprenez mal ! Je n'ai que des EA qui fonctionnent, où, comme vous le comprenez, il n'y a pas de médium - pas un seul bit.....

Mais ça ne me dérange pas !

Et l'envie ? C'est mon rêve d'enfant sur les magiciens et les sorciers ... Eh bien, je dois avoir au moins un défaut... ?

Bien qu'une imagination active soit probablement une vertu...

Wow, vous êtes le rêve de l'humanité !

UN seul inconvénient - et il est tout à fait insignifiant.

 
Yuriy Zaytsev #:

Wow, vous êtes le rêve de l'humanité !

UN SEUL DÉFAUT.

Eh bien... oui... il y a ça...
1...8687888990919293949596979899100
Nouveau commentaire