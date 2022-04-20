OR, Or et XAUUSD - page 93
C'est assez pour aujourd'hui, l'essentiel est de s'arrêter à temps, il sera probablement difficile d'aller plus bas aujourd'hui.
En ce qui concerne GOLD, d'après ce que je comprends , il n'y a pas de confirmation - est-ce exact ?
Mais pas de nouvelles ou d'événements ?
Toute NOUVELLE ou tout EVENEMENT DOIT être reflété en premier lieu dans le PRIX...
LE PRIX PREND TOUT EN COMPTE !
c'est vrai
les voici - 1950
C'est vrai.
les voici - 1950
Alors ?... Vous devinez tout le temps ou SEULEMENT lors des grandes fêtes... ?
Pourquoi ne jouez-vous pas à SPORTLOTO ?
Un conseiller ne se soucie pas de savoir s'il ferme une position sur 1945 ou 1955... Tant qu'il fait des bénéfices !
Votre conseiller a-t-il clôturé en 1955 - ou attend-il 1945 ?
obtient-il ses connaissances directement de l'espace ? :) ou il est juste formé au bingo sportif ?
p.s.
Jene fais pas de suppositions - je ne fais que lire les niveaux et regarder les volumes.
Maintenant je comprends !
Vous avez dessiné les NIVEAUX... au fait, les avez-vous "tirés de l'espace"... ou les avez-vous rêvés ?
Non, vous avez dû le deviner comme le Loto des sports... ?
Bref, j'ai toujours envié les médiums qui voient le futur.
Ah c'est la raison! ça explique beaucoup de choses, ne soyez pas jaloux mon ami collègue.
Ou bien cela vous a-t-il mis en colère que 10 heures du matin soit le niveau exact ?
mais il n'est pas encore 6h45 et je vais faire une grosse bêtise si le prix atteint 1945 :)))) vous aurez une excuse pour me frapper la tête contre la table.
Je n'ai que des conseillers experts, qui, comme vous le comprenez, n'ont pas de pouvoirs psychiques - pas du tout...
Mais ça ne me dérange pas !
Et l'envie ? C'est mon rêve d'enfant sur les magiciens et les sorciers ... Eh bien, je dois avoir au moins un défaut ... ?
Bien qu'une imagination active soit probablement une vertu...
Wow, vous êtes le rêve de l'humanité !
UN seul inconvénient - et il est tout à fait insignifiant.
