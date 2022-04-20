OR, Or et XAUUSD - page 66

Djbl:
Qui a une idée sur le Black Friday ? J'ai regardé il y a des années, tout était différent et je n'ai pas remarqué de grands changements.

il est temps qu'elle arrive, et puis vendredi, ça va se voir !

XAUUSDHebdomadaire 1728.56

XAUUSDH2_1728.56.PNG  52 kb
 
SanAlex:

il est temps qu'elle arrive, et puis vendredi, ça va se voir !


Quelle est la courbe ? Est-ce que ça se construit à l'intérieur du jour sur N1 ?
Le sommet veut probablement

XAUUSDH1

 
Pas tant que ça, en intraday, c'est-à-dire en commençant ce jour-là, à 5 heures du matin comme les Australiens, et en construisant l'heure. Par exemple, midi correspond à 7 bougies, une heure serait probablement plus difficile, m15 est parfait. Je le posterai lundi si ça ne pose pas trop de problèmes. Merci pour les skins)
15 minutes

XAUUSDM15.png

 
Lesorub est clair et concis.
atteindra ce point à 1881.81 et ensuite nous verrons
XAUUSDH1_1881.81.png  50 kb
 

Analyse de la situation actuelle :


La tendance intraday est à la hausse... ( tous les indicateurs sont à la hausse )...

Mais par rapport aux grandes échelles de temps, il s'agit d'une zone plate (partie horizontale), et la situation n'est pas encore claire : le prix peut fluctuer dans le canal horizontal pendant un long moment, ou il peut y avoir une percée, assez forte ...

La meilleure option : attendre le renversement de TOUS les indicateurs dans une direction (y compris les grands graphiques), et seulement alors ouvrir ...

 

Eh bien, voici STOP !



Va-t-il atteindre 1823.06 aujourd'hui ou pas ?
XAUUSDDaily.png  65 kb
