Qui a une idée sur le Black Friday ? J'ai regardé il y a des années, tout était différent et je n'ai pas remarqué de grands changements.
il est temps qu'elle arrive, et puis vendredi, ça va se voir !
Quelle est la courbe ? Est-ce que ça se construit à l'intérieur du jour sur N1 ?
Le sommet veut probablement
Pas tant que ça, en intraday, c'est-à-dire en commençant ce jour-là, à 5 heures du matin comme les Australiens, et en construisant l'heure. Par exemple, midi correspond à 7 bougies, une heure serait probablement plus difficile, m15 est parfait. Je posterai le lundi, si ça ne vous dérange pas trop. Merci pour les skins)
15 minutes
Analyse de la situation actuelle :
La tendance intraday est à la hausse... ( tous les indicateurs sont à la hausse )...
Mais par rapport aux grandes échelles de temps, il s'agit d'une zone plate (partie horizontale), et la situation n'est pas encore claire : le prix peut fluctuer dans le canal horizontal pendant un long moment, ou il peut y avoir une percée, assez forte ...
La meilleure option : attendre le renversement de TOUS les indicateurs dans une direction (y compris les grands graphiques), et seulement alors ouvrir ...
Eh bien, voici STOP !