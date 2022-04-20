OR, Or et XAUUSD - page 15

Vitaly Muzichenko:

Je préfère : "ce qui vaut beaucoup aujourd'hui pourrait valoir encore plus demain" (comme Buffett).

Buffett profite de l'achat des actifs qu'il a achetés une fois au plus bas.

 
Je suggère de créer un groupe fermé avec des membres fournissant leur propre analyse sur l'or.
 
Mikhail Simakov:
Pourquoi le fermer ? Pour ne pas être embarrassé plus tard ?))
 
Mikhail Simakov:

Avec ce genre de point de vue sur le commerce de l'or, vous feriez mieux de ne pas le faire...

 
prostotrader:

Mon opinion ne s'arrête pas à cette phrase, en ce qui concerne l'or en ce moment, je préfère m'asseoir dans le cache. Je pense que la tendance est à la baisse, regardez les rapports COT. Mais peut-être quelques achats à court terme.

 

Voici un test de l'EA. Il achète lorsque le prix est 60 pips au-dessus de la moyenne mobile (sur le graphique horaire, période=48) et vend lorsqu'il est 60 pips en dessous. Juste sigal aujourd'hui, mais je ne dis rien que le prix va continuer à baisser comme ça juste une analyse probable. Dans l'EE, les données datent du début de l'année 2016.



 

Et voici un test d'une EA basée sur l'analyse des vagues, et à nouveau le signal de vente d'aujourd'hui.


 

Mikhail Simakov

L'or n'est pas négocié en fonction d'une analyse graphique, mais en fonction de l'actualité politique.

et des situations économiques. Tout récemment, la Fed a réduit le taux d'intérêt, donc

Le dollar est devenu moins cher, ce qui signifie que l'or va monter.

 
Je vais le mettre en vente) L'or descendra à 1451 dans les deux prochains jours 15-16
 
prostotrader:

Il faut en conclure le contraire

