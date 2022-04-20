OR, Or et XAUUSD - page 26

Alexsandr San:

Je suppose que vous êtes dans un marasme aujourd'hui ?

- Sinon, vous vous seriez vanté.

Le limiteur n'a pas été brouillé. Cela peut arriver. C'est pourquoi l'or est sorti aujourd'hui sans moi (



Александр:

Le limiteur n'est pas en zig-zag (. Ça arrive.

Cela arrive et très souvent - moi aussi, ça n'a pas été repris aujourd'hui. Je n'ai pas eu le jaune Horizontal.

XAUUSDH2

 
Александр:

Selon son TS )

C'est compréhensible, mais quel est l'intérêt de publier les résultats des échanges ici ?
 
lliioonnss:
C'est compréhensible, mais alors le but est d'afficher les résultats des transactions ici ?

Le fait est que tout le monde peut expliquer très facilement pourquoi le prix a augmenté aujourd'hui et non pas baissé ou vice versa. MAIS SEULEMENT A POSTERIORI. Quand tout est déjà arrivé.

 
Vitalii Ananev:

Le fait est que tout le monde peut expliquer très facilement pourquoi le prix a augmenté aujourd'hui et non pas baissé ou vice versa. MAIS SEULEMENT A POSTERIORI. Quand tout est déjà arrivé.

Vous avez tout à fait raison ! Je montre ma vision et ma compréhension du marché dans ma stratégie de trading. Le dernier écran avec l'ordre limite pour montrer ma vision avant que le prix ne bouge ! A l'avenir, je posterai des transactions avec des stops aussi ! !! Je les ai aussi ! Je ne peux pas m'en passer. En ce moment, je regarde l'or à l'achat (un rebond depuis le niveau quotidien). Il y aura mon point d'entrée - j'entrerai.
P.S. Je ne travaille que très rarement avec des limiteurs, lorsqu'il n'y a aucune possibilité de suivre le marché, même par téléphone. Je préfère les entrées sur le marché.
 

J'ai reçu le STOP aujourd'hui.


 

Un petit trade après une rupture du niveau journalier :


 
Alexsandr San:

Cela arrive et très souvent - moi aussi, je n'ai pas décroché aujourd'hui. Je n'ai pas eu le jaune Horizontal.

Ne t'inquiète pas, un jour tu en auras un aussi,

Tun'es pas le seul à être "sageavec durecul"

 
Александр:

J'ai reçu le STOP aujourd'hui.

Désolé, tout le monde est très inquiet pour toi et tes arrêts perturbent tout le monde.

 
Александр:

J'ai reçu le STOP aujourd'hui.


Vous échangez des stylos ?

