OR, Or et XAUUSD - page 26
Je suppose que vous êtes dans un marasme aujourd'hui ?
- Sinon, vous vous seriez vanté.
Le limiteur n'a pas été brouillé. Cela peut arriver. C'est pourquoi l'or est sorti aujourd'hui sans moi (
Le limiteur n'est pas en zig-zag (. Ça arrive.
Cela arrive et très souvent - moi aussi, ça n'a pas été repris aujourd'hui. Je n'ai pas eu le jaune Horizontal.
Selon son TS )
C'est compréhensible, mais alors le but est d'afficher les résultats des transactions ici ?
Le fait est que tout le monde peut expliquer très facilement pourquoi le prix a augmenté aujourd'hui et non pas baissé ou vice versa. MAIS SEULEMENT A POSTERIORI. Quand tout est déjà arrivé.
J'ai reçu le STOP aujourd'hui.
Un petit trade après une rupture du niveau journalier :
Cela arrive et très souvent - moi aussi, je n'ai pas décroché aujourd'hui. Je n'ai pas eu le jaune Horizontal.
Ne t'inquiète pas, un jour tu en auras un aussi,
Tun'es pas le seul à être "sageavec durecul"
Désolé, tout le monde est très inquiet pour toi et tes arrêts perturbent tout le monde.
Vous échangez des stylos ?