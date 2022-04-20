OR, Or et XAUUSD - page 71

Uladzimir Izerski:
L'or monte quand la presse à imprimer est en marche. Si le covide étouffe tout l'hiver, les pays devront imprimer du papier. Cela suffit à faire monter le métal.

C'est éteint maintenant ?


 

J'ai fermé le marché de l'or aujourd'hui. J'ai eu un petit arrêt sur le dernier. J'ai fini à la hausse de toute façon)


 
Александр:

J'ai fermé le marché de l'or aujourd'hui. J'ai eu un petit arrêt sur le dernier. Fini à la hausse)

et tout droit vers le bas, en dessinant le zigzag )

 

...

La hausse a commencé à partir d'un niveau de pullback de 50% du sommet de la vague-[III] primaire et a atteint la médiane de la fourche d'Andrews de ce niveau de vague.
Mais la question est de savoir si la vague[IV] primaire est formée ou non.
La formation d'une correction irrégulière complexe est également tout à fait possible. Toutefois, nous ne nous pencherons pas sur ce sujet pour l'instant.

Puis, après la formation du sommet de la vague-[iii] Minute, un double zigzag a suivi comme une correction profonde complexe.
Et la même question - la formation de la vague-[iv] Minute est-elle terminée ?

Prenons la variante que la formation de la vague-[iv] Minute est terminée.

Les valeurs actuelles des zones de résistance sur le renversement :
Le résultat du test de la médiane de la fourche d'Andrews du niveau de la vague Minute et une éventuelle sortie du prix au-delà de la zone rouge de la fourche d'Andrews du niveau de la vagueMinute confirmeront ou infirmeront l'hypothèse émise.


 

Dilemme en clair :

Au niveau supérieur des vagues Minute , la voie est ouverte, mais aux niveaux inférieurs des vagues Minuette et SubMinuette , un bloc de zones de résistance :

  • consolidation ;
  • pullback ;
  • inversion ; inversion ; inversion.

      Achète, Leha, achète, nous l'avons tous ;)
       
      Vladimir Baskakov:
      Achète, Leha, achète, c'est déjà compris ;)

      La provocation n'est pas de mise, allez droit au but !

      Igor Bebeshin:

      La provocation n'est pas de mise, allez droit au but !

      Essayez, vous ne ferez que recoudre vos dossiers.
       
      Vladimir Baskakov:
      Essayez-le, vous l'aurez dans vos tableaux.

      Pourquoi es-tu si catégorique ?

      J'ai 16 ans et je n'ai pas à me plaindre du système !

      Et il y a des traders qui utilisent ce système en plus de moi, pas même des dizaines, mais .....

      Igor Bebeshin:

      Pourquoi es-tu si catégorique ?

      J'ai 16 ans et je ne me plains pas du système !

      Et il y a des traders qui utilisent ce système en plus de moi, pas même des dizaines, mais .....

      А 0. Attacher tous les indicateurs connus au graphique ne veut pas dire faire du commerce avec le système, c'est un désordre.
