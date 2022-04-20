OR, Or et XAUUSD - page 71
L'or monte quand la presse à imprimer est en marche. Si le covide étouffe tout l'hiver, les pays devront imprimer du papier. Cela suffit à faire monter le métal.
C'est éteint maintenant ?
J'ai fermé le marché de l'or aujourd'hui. J'ai eu un petit arrêt sur le dernier. J'ai fini à la hausse de toute façon)
et tout droit vers le bas, en dessinant le zigzag )
La hausse a commencé à partir d'un niveau de pullback de 50% du sommet de la vague-[III] primaire et a atteint la médiane de la fourche d'Andrews de ce niveau de vague.
Mais la question est de savoir si la vague[IV] primaire est formée ou non.
La formation d'une correction irrégulière complexe est également tout à fait possible. Toutefois, nous ne nous pencherons pas sur ce sujet pour l'instant.
Puis, après la formation du sommet de la vague-[iii] Minute, un double zigzag a suivi comme une correction profonde complexe.
Et la même question - la formation de la vague-[iv] Minute est-elle terminée ?
Prenons la variante que la formation de la vague-[iv] Minute est terminée.
Les valeurs actuelles des zones de résistance sur le renversement :
Le résultat du test de la médiane de la fourche d'Andrews du niveau de la vague Minute et une éventuelle sortie du prix au-delà de la zone rouge de la fourche d'Andrews du niveau de la vagueMinute confirmeront ou infirmeront l'hypothèse émise.
Dilemme en clair :
Au niveau supérieur des vagues Minute , la voie est ouverte, mais aux niveaux inférieurs des vagues Minuette et SubMinuette , un bloc de zones de résistance :
Dilemme en clair :
Achète, Leha, achète, c'est déjà compris ;)
La provocation n'est pas de mise, allez droit au but !
Essayez-le, vous l'aurez dans vos tableaux.
Pourquoi es-tu si catégorique ?
J'ai 16 ans et je n'ai pas à me plaindre du système !
Et il y a des traders qui utilisent ce système en plus de moi, pas même des dizaines, mais .....
Pourquoi es-tu si catégorique ?
