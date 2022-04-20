OR, Or et XAUUSD - page 82
C'est ici que se déroule le concours de "photos drôles" ? :-)
opinion personnelle - correction à 1880. La suite dépend de la manière et de la rapidité de la correction. Et en général, la tendance est à la baisse (le "dépassement" général en haut).
c'est dommage que les cibles soient au-delà des limites du MM (en grisé sur l'image)
sans correction, tout de suite, mais ne me crois pas.
comme si les bas avaient été ressentis - maintenant nous pouvons nous préparer pour les hauts.
les premières tentatives - les mouvements de tête
Hamsters :-))) Désolé ))))
C'est quoi le problème des hamsters ? -Je ne fais pas de commerce, par exemple, mais j'apprends juste à comprendre les indicateurs et les prédictions.
Et les indicateurs nous ont prévenus de la direction que prendra le mouvement - et comme nous pouvons le constater, ils ne nous ont pas trompés.
Que pensent les Guru de l'or ? Vous achetez tôt ?
Il est encore trop tôt pour parler de sommets - Oui et le graphique indicateur quotidien pointe vers le bas. XAUUSDDaily 1674.21
Je pense que nous devrions vendre
Analyse :
L'état actuel est orienté à la baisse (tous les indicateurs sont à la baisse)... mais section horizontale clairement visible - plat...
Dans une situation de stagnation, la tendance peut se retourner à tout moment, ou le mouvement à la baisse peut se poursuivre.
La meilleure option - rester en dehors du marché pour le moment... Attendre un fort mouvement de baisse ou un renversement de TOUS les indicateurs à la hausse...