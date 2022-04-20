OR, Or et XAUUSD - page 22
Si l'or est sous-évalué, qu'en est-il du platine ? Il a toujours été évalué au-dessus de l'or et maintenant il est trois fois moins cher.
Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de portée.
ce qu'est la malchance et comment y faire face.....
- On m'a oublié.
alors achetez-en un) et peut-être aurez-vous de la chance))
Bonjour. Je travaille sur ma stratégie. Je le décrirai plus en détail dans la soirée. Je dois y aller. Passez une bonne journée.
Cela fait partie de la stratégie que j'utilise sur H1 :
Si le prix repousse depuis le niveau journalier et forme un point d'entrée sur le H1, j'envisagerai des options pour être short. Si le prix franchit et se fixe au-dessus du niveau quotidien, j'envisagerai d'acheter :
Quelque chose comme ceci :)
Quelque chose comme ça)
Avez-vous testé votre stratégie sur un historique à long terme ?Je suppose qu'après une correction, le prix recommencera à baisser.
R2 - Pris - il faut maintenant réfléchir
---------------------- est juste au coin de la rue, rebondir
pas donné - le courtier ne donnera pas
Nous avons juste besoin de rester assis, nous avons besoin d'un rebond latéral pendant 2-5 jours avec une fourchette de 30-40 pips....
ils ne le font pas - le courtier ne donne pas