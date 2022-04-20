OR, Or et XAUUSD - page 22

Mikhail Simakov:

Si l'or est sous-évalué, qu'en est-il du platine ? Il a toujours été évalué au-dessus de l'or et maintenant il est trois fois moins cher.

Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de portée.

 
Alexsandr San:

ce qu'est la malchance et comment y faire face.....

- On m'a oublié.

alors achetez-en un) et peut-être aurez-vous de la chance))

 
Александр:

Bonjour. Je travaille sur ma stratégie. Je le décrirai plus en détail dans la soirée. Je dois y aller. Passez une bonne journée.

Cela fait partie de la stratégie que j'utilise sur H1 :


 
Александр:

Quelque chose comme ceci :)

 
Александр:

Avez-vous testé votre stratégie sur un historique à long terme ?

Je suppose qu'après une correction, le prix recommencera à baisser.
 
[Supprimé]  

R2 - Pris - il faut maintenant réfléchir

---------------------- est juste au coin de la rue, rebondir

XAUUSDH2

[Supprimé]  
Alexsandr San:

R2 - Pris - il faut maintenant réfléchir

---------------------- est juste au coin de la rue, un rebondissement


pas donné - le courtier ne donnera pas

ne donne pas

 
Alexsandr San:

R2 - Pris - il faut maintenant réfléchir

---------------------- est juste au coin de la rue, un rebondissement


Nous avons juste besoin de rester assis, nous avons besoin d'un rebond latéral pendant 2-5 jours avec une fourchette de 30-40 pips....

 
Alexsandr San:

ils ne le font pas - le courtier ne donne pas

c'est pourquoi ils ne le font pas =)
