OR, Or et XAUUSD - page 85

Nouveau commentaire
 
mixail789 mixajlof #:

Statistiques trimestrielles sur l'offre et la demande d'or .


Encore vous ?

 
Vladimir Baskakov #:

Quel est l'intérêt de s'abonner à vous, si ce n'est par pitié ?

[Supprimé]  
Andrei Trukhanovich #:

Quel est l'intérêt de s'abonner à vous, si ce n'est par pitié ?

Donc tu ne l'as pas encore, très bien, travaille dessus.
 

Pays ayant augmenté et diminué leurs réserves d'or au troisième trimestre 2021


 
Алексей Тарабанов #:

Encore vous ?

Oui, encore moi.

 

Mes réflexions sur l'or


 
mixail789 mixajlof #:

Mes réflexions sur l'or


Analyse :


La situation actuelle est orientée à la baisse (tous les indicateurs sont à la baisse).....

Il est trop tôt pour parler de retournement..., pas un seul indicateur n'est passé à la hausse....

 

Une petite affaire en or


 
mixail789 mixajlof #:

Mes réflexions sur l'or


Analyse 2022.01.07 20:01


 
Serqey Nikitin #:

Analyse :


La situation actuelle est orientée à la baisse (tous les indicateurs sont à la baisse).....

Il est trop tôt pour parler de retournement..., aucun des indicateurs n'a augmenté...

La situation actuelle est orientée à la hausse (tous les indicateurs sont positifs)...

La triple confirmation du signal donne confiance dans la justesse des actions du trader ...

1...787980818283848586878889909192...100
Nouveau commentaire