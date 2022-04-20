OR, Or et XAUUSD - page 39
Il suffit de faire des enquêtes, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Ne soyez pas si frustré... Tous les traders ne peuvent pas réaliser un profit STABLE...
Ouais, tu n'as pas le droit de faire ça.
Vous voyez comme il est facile de remonter le moral d'un collègue... ?
"Si tu fais une chose méchante, ça rend ton coeur heureux !"
Expliquez votre JEU : "Un peu plus de piétinement et puis ça descend"...
Depuis DEUX ANS, cet instrument "piétine" dans la même direction... Pourquoi devrait-il s'arrêter... ?
Jusqu'à ce que les indicateurs montrent un revirement, toute votre PRESCRIPTION est importante pour vous personnellement ...
Tant que TOUS les indicateurs montrent une tendance à la hausse...
Je suis étonné de votre naïveté et de votre espoir de croissance continue, cela n'arrive pas, regardez l'histoire.
Les indicateurs indiquent un fait accompli et non une prévision, ce qui est complètement différent.
Je ne vais pas me lancer dans une polémique, voyons voir, bonne chance pour vos analyses :).
Bonjour à tous. On ne sait pas du tout dans quel sens cela va se passer.
Je n'échangerais pas encore.
Bonjour ! Il va d'abord baisser - pour que je puisse acheter, et ensuite tout se passera comme prévu.
--------------------------
Je ne sais pas de quel côté ça va aller, je dois aller dans les deux sens.
J'aime aussi votre analyse :
1. Il y a quelques années, il y a eu un événement qui, selon vous, devrait se reproduire...
2. la croissance continue n'existe pas, et le fait qu'il y ait eu une croissance pendant deux ans n'est qu'une anomalie...
3. l'automne est arrivé, donc il y aura un renversement..., un peu comme deux ans sans automne....
Moi aussi je serai heureux si le renversement se produit cet automne... Alors je dirai à tout le monde que je connais un médium du niveau de Vanga qui prédit le FUTUR !
Bonjour ! D'abord, il s'effondre - pour que je puisse acheter, puis il revient au plan.
Tentera un nouveau sommet et ira vers le BAS !!!!.
Il tentera un nouveau sommet et descendra ! !!
Il va baisser - nous allons changer l'EA pour vendre - nous allons le prendre à partir de là, lentement.
Cher, pour votre information, à part quelques indicateurs et un graphique pour les deux dernières années, il y a beaucoup d'autres sources d'information, ok, si vous ne le savez toujours pas, il n'y a pas de raison de continuer, je ne vais pas m'engager dans une polémique, voyons voir...