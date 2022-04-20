OR, Or et XAUUSD - page 88

Nouveau commentaire
 
mixail789 mixajlof #:

Offre spéciale sur XAUAUD


Les contrats à terme sur l'or sont également à l'achat depuis la semaine dernière - je veux également viser à peu près le même endroit.

bien que l'entrée ne soit pas aussi jolie - un peu plus haute
 

L'action NEM est une société d'exploitation aurifère


 
Yuriy Zaytsev #:

Sur les contrats à terme sur l'or, je suis également à l'achat depuis la semaine dernière - je veux également viser à peu près le même endroit.

Mais ce n'est pas aussi beau que ça, juste plus haut.

Je suis en hausse sur les futures et le xauusd aussi à 1794.00

 
mixail789 mixajlof #:

Je suis sur les contrats à terme et le xauusd est également monté à 1794.00.

Je m'interroge sur les fondamentaux, y a-t-il un signal à partir de ce qui a augmenté ?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Quelqu'un a-t-il dit quelque chose - quelqu'un a-t-il fait quelque chose dans le monde ?

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания 2022 год
  • 2022.02.07
  • www.mql5.com
С открытием нового года. Что бы не открывать тему каждый месяц тему, сделал сразу на год...
 
prostotrader:

Salut !

Est-ce que cela vaut la peine d'acheter de l'or à 1130 ?

[Supprimé]  

XAU\USD-H1 est en train d'acheter et donc de rebondir vers 1810.00 --- bien, en visant 1840.40

XAUUSDH1 1840.40

 
Yuriy Zaytsev #:

Je m'interroge sur les fondamentaux, y a-t-il un signal qui explique la hausse ?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Quelqu'un a-t-il dit quelque chose - quelqu'un a-t-il fait quelque chose dans le monde ?

Je pense que ça va augmenter avant l'inflation.

 

Le fonds investit dans des actions de sociétés actives dans les secteurs des matières premières, des métaux, de l'or et de l'argent.


 

L'accord XAUGBP


[Supprimé]  

XAU\USD-H4 est susceptible de rebondir vers 1820.00. Il est trop tôt pour se précipiter. - 1831.14 maintient le prix pour le moment, dès que le prix baisse, un rebond vers le bas peut être envisagé.

XAUUSDH4 1820.00

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Si le prix reste bas et que le marché est sur le point d'entrer, le prix peut descendre à 1831 .14, afin d'éviter un pullback avec de faibles pertes.

En général, le prix à 1831,14 va commencer une danse, et qui a le culot - en bref, c'est une arnaque.

Capture d'écran 2022-02-10 103449

1...818283848586878889909192939495...100
Nouveau commentaire