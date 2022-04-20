OR, Or et XAUUSD - page 88
Offre spéciale sur XAUAUD
Les contrats à terme sur l'or sont également à l'achat depuis la semaine dernière - je veux également viser à peu près le même endroit.bien que l'entrée ne soit pas aussi jolie - un peu plus haute
L'action NEM est une société d'exploitation aurifère
Je suis en hausse sur les futures et le xauusd aussi à 1794.00
Je m'interroge sur les fondamentaux, y a-t-il un signal à partir de ce qui a augmenté ?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Quelqu'un a-t-il dit quelque chose - quelqu'un a-t-il fait quelque chose dans le monde ?
Salut !
Est-ce que cela vaut la peine d'acheter de l'or à 1130 ?
XAU\USD-H1 est en train d'acheter et donc de rebondir vers 1810.00 --- bien, en visant 1840.40
Je pense que ça va augmenter avant l'inflation.
Le fonds investit dans des actions de sociétés actives dans les secteurs des matières premières, des métaux, de l'or et de l'argent.
L'accord XAUGBP
XAU\USD-H4 est susceptible de rebondir vers 1820.00. Il est trop tôt pour se précipiter. - 1831.14 maintient le prix pour le moment, dès que le prix baisse, un rebond vers le bas peut être envisagé.
Si le prix reste bas et que le marché est sur le point d'entrer, le prix peut descendre à 1831 .14, afin d'éviter un pullback avec de faibles pertes.
En général, le prix à 1831,14 va commencer une danse, et qui a le culot - en bref, c'est une arnaque.