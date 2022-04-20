OR, Or et XAUUSD - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'Ind USD pourrait chuter encore longtemps car le cycle de 7 ans d'affaiblissement de l'USD a commencé. Et pour l'or, c'est un classique.
Maxim, à mon avis, vous avez fait une prévision très logique et convaincante. Probablement en raison de l'affaiblissement de l'USD, nous verrons une nouvelle croissance de l'EURUSD. Même au-dessus de 1.1800. Il est maintenant midi. Jusqu'à présent, l'EURUSD sur D1 s'est replié depuis deux jours. Mais aujourd'hui (20 Juillet) à 14:45 heure de Kiev le taux d'intérêt de l'euro. Et le 26 juillet, le taux d'intérêt du dollar américain. Et c'est tout, je pense, l'accalmie jusqu'au 7 septembre (taux d'intérêt de l'euro). Ainsi, les 20 et 26 juillet détermineront le comportement de l'EURUSD pour ce segment de temps - jusqu'au 7 septembre. Le plus probable est qu'il y aura un appartement, mais nous verrons bien.
Maxim, je pense que votre prévision est très logique et convaincante. Peut-être qu'en raison de l'affaiblissement de l'USD, nous verrons l'EURUSD continuer à augmenter. Même au-dessus de 1.1800. Il est maintenant midi. Jusqu'à présent, l'EURUSD sur D1 s'est replié depuis deux jours. Mais aujourd'hui (20 Juillet) à 14:45 heure de Kiev le taux d'intérêt de l'euro. Et le 26 juillet, le taux d'intérêt du dollar américain. Et c'est tout, je pense, l'accalmie jusqu'au 7 septembre (taux d'intérêt de l'euro). Ainsi, les 20 et 26 juillet détermineront le comportement de l'EURUSD pour ce segment de temps - jusqu'au 7 septembre. Il est probable que ce soit un appartement, mais nous verrons bien.
Malheureusement, je n'ai pas le tableau des ECU avant 1990, il serait intéressant de le suivre, mais il y a une période distincte de 7 ans depuis 1990, vous pouvez même le revérifier. Et en général, le tableau lui-même est intuitif comme un miroir :)
Je ne sais pas exactement quelle peut être la force de la croissance car il n'y a pas de colle à l'Equus, mais nous pouvons supposer une correction d'au moins 50 % par rapport au cycle précédent de sept ans.
Et dans les semaines la formation vers le bas était évidemment une correction. Classiquement, s'il y a un triangle au milieu et qu'il n'y a que 2 vagues, cela ne peut être autre chose qu'un zigzag. Et les jambes d'un zigzag sont presque égales en longueur et en temps, ce qui peut indiquer simplement que cette formation s'est épuisée et qu'il devrait y avoir un changement de la tendance à long terme.
Et si vous voulez fantasmer un peu sur un graphique mensuel, alors.. :
Verne, il ne s'agit pas d'une fantaisie, mais d'une prévision selon le principe de la moindre résistance - la manière la plus facile pour la cotation de bouger, la réponse se trouve dans les cycles similaires.
Je veux dire, il est tout à fait probable que Trump soit effectivement le protégé de Poutine (je plaisante) :)
Le temps nous le dira.
S'il vous plaît laissez-moi savoir quand votre arrêt est déclenché, je vais également vendre
Faites-moi savoir quand votre stop est déclenché, je vendrai aussi.
Vous voulez dire stoploss ? un déjà déclenché. Je teste mon neuronet, j'étais si excité, les signaux des 4 dernières semaines étaient précis. Raté cette fois, je l'ai entraînée. Il insiste toujours pour baisser le prix la semaine suivante.
Salut les gars. Y a-t-il quelqu'un qui négocie activement de l'or ? Je me demande sur quelles données vous basez vos décisions ?
Et une deuxième question, qui a eu du succès et depuis combien de temps faites-vous du commerce ? Intéressé par les résultats des autres sur cet instrument
Salut les gars. Y a-t-il quelqu'un qui négocie activement de l'or ? Je me demande sur la base de quelles données vous prenez vos décisions ?
Est-il trop paresseux de lire le sujet en premier ?
Êtes-vous trop paresseux pour lire le fil de discussion d'abord ?
Je l'ai lu, 4-7 personnes écrivent des pensées différentes sur la corrélation avec le dollar, les cycles de 7 ans etc. Je suis vraiment curieux, qui négocie cet instrument et quel est le succès ? Par exemple : je perds, je négocie à 0, est-ce que je fais partie des 5% qui ont quoi, ou est-ce que je suis juste un dieu))).
Analysez des graphiques un peu plus grands que M5, par exemple D1 et plus.
On dirait qu'on doit vendre un petit peu à la fois :