On dirait que l'or a fait son chemin vers le bas et vise maintenant 1928.59.
Peu de temps s'est écoulé et l'objectif (1917.95) se rapproche.
XAUUSD_Daily.
Il y a une vague corrective à la hausse. Mais la tendance est à la baisse. La ligne rouge est la limite supérieure du canal baissier du niveau supérieur.
Barres hebdomadaires
d'ici la fin de l'été - sentir le prix de 2095,61
Sur le Diamant d'or ! Ça va décoller !
avant la fin de l'été - sentir le prix de 2095.61
acheter ?
La situation
acheter ?
Avec un possible retournement du dollar, mmm...
acheter ?
Acheter - aussi près que possible de 1841.08 et à partir de là, viser 2095.61
en ce moment - visant 1903.00
comme il s'est précipité - a décidé d'aller directement à 1903.00 aujourd'hui.
Analyse sur H3 :
La tendance, bien sûr, est à la hausse...
Mais pour l'instant, c'est un repli.
Solution optimale : sortir du marché pour l'instant... Attendre que TOUS les indicateurs tournent dans un sens, y compris sur le graphique 1 heure...