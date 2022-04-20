OR, Or et XAUUSD - page 79

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
SanAlex: 2021.03.22 07:33      RU

On dirait que l'or a fait son chemin vers le bas et vise maintenant 1928.59.

XAUUSDDaily_1928.59__1

Peu de temps s'est écoulé et l'objectif (1917.95) se rapproche.

XAUUSDaily

 

XAUUSD_Daily.

Il y a une vague corrective à la hausse. Mais la tendance est à la baisse. La ligne rouge est la limite supérieure du canal baissier du niveau supérieur.

XAUUSD_Daily_05

 

Barres hebdomadaires

[Supprimé]  

d'ici la fin de l'été - sentir le prix de 2095,61

XAUUSDDaily 2095.61

 



Sur le Diamant d'or ! Ça va décoller !

 
SanAlex:

avant la fin de l'été - sentir le prix de 2095.61


acheter ?

 

La situation

La situation

 
Mikhail Simakov:

acheter ?

Avec un possible retournement du dollar, mmm...

[Supprimé]  
Mikhail Simakov:

acheter ?

Acheter - aussi près que possible de 1841.08 et à partir de là, viser 2095.61

XAUUSDHebdomadaire 1841.08

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

en ce moment - visant 1903.00

XAUUSDH1 1903.00

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

comme il s'est précipité - a décidé d'aller directement à 1903.00 aujourd'hui.

XAUUSDH2xxx


 

Analyse sur H3 :

La tendance, bien sûr, est à la hausse...

Mais pour l'instant, c'est un repli.

Solution optimale : sortir du marché pour l'instant... Attendre que TOUS les indicateurs tournent dans un sens, y compris sur le graphique 1 heure...

1...727374757677787980818283848586...100
Nouveau commentaire