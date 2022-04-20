OR, Or et XAUUSD - page 100

Nouveau commentaire
 

comme ceci

 

Je pense que cela suffira - avant le décollage mondial.

Merci pour votre indicateur :))
 
Alexander Ivanov #:

comme ceci

Vendez-le ! Je suis très heureux !
 

Pendant que je fais des bénéfices, je déplacerai le stop vers la bouée.

Et ensuite le chat va danser autour.

1...93949596979899100
Nouveau commentaire