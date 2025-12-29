Der australische Verbraucherpreisindex (VPI) q/q misst die Veränderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen aus Verbrauchersicht im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal.

Der VPI spiegelt die Veränderungen der Preise eines festen Warenkorbes wider, der auf den durchschnittlichen Ausgaben der Haushalte in den Metropolen basiert. Der Warenkorb besteht aus Gruppen von Waren und Dienstleistungen, die einen größeren Anteil an den Ausgaben der Haushalte ausmachen. Die Bestimmung des Warenkorbinhalts basiert auf einer Stichprobenerhebung bei 8.000 Haushalten aus 8 Großstädten. Die Korbpositionen werden nach Gewicht sortiert. Der Warenkorb besteht derzeit aus 11 Gruppen wie Lebensmittel und alkoholfreie Getränke, Gesundheit, Kleidung und Schuhe und andere, die in 33 Untergruppen (z.B. Obst und Gemüse, Schuhe, medizinische und zahnärztliche Dienstleistungen) und 87 Ausgabenklassen (Obst, Bier, zahnärztliche Dienstleistungen usw.) unterteilt sind.

Die Daten über die Einzelhandelspreise werden in verschiedenen Geschäften (Supermärkte, Hotels, Geschäfte, Autohäuser, Dienstleistungsunternehmen) und Online-Shops erhoben. Die Preise für die VPI-Berechnung beinhalten alle Steuern. Der VPI wird vierteljährlich aus rund 900.000 Preisdatensätzen berechnet.

Der VPI ist kein absoluter, sondern ein relativer Indikator. Er spiegelt die Preisänderung gegenüber dem Basisjahr wider (derzeit auf die Jahre 2011/12 festgelegt). Die Index-Benchmark im Basisjahr wird auf 100 gesetzt. Wenn der Indexwert also 110 Punkte beträgt, bedeutet dies, dass die Preise im Vergleich zur Basisperiode um 10% gestiegen sind.

Der Index wird von der Regierung und Ökonomen bei der Schätzung der Inflation der australischen Wirtschaft verwendet. Die Verbraucherinflation ist ein wichtiger Faktor, der die Entwicklung des Wirtschafts- und Finanzsystems des Landes beeinflusst. Außerdem analysiert die Reserve Bank of Australia das Verhalten des Verbraucherpreisindex bei der Annahme der Zinsentscheidung. Daher kann sich das Indexwachstum positiv auf die Notierungen des australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte: