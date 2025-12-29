Westpac-MI Konsumklima m/m spiegelt eine prozentuale Veränderung des Verbrauchervertrauens in die Wirtschaftstätigkeit Australiens im Vergleich zum Vormonat wider. Ein über den Erwartungen liegender Wert kann sich positiv auf die Kurse des australischen Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Westpac-MI Australien Verbraucherstimmung m/m (Westpac-MI Australia Consumer Sentiment m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.