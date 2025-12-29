Die Wohnbaukredite der Reserve Bank of Australia m/m spiegelt Veränderungen in der Höhe der Wohnbaudarlehen für den Kauf von Wohnungen wider, die im Berichtsmonat im Vergleich zum Vormonat an Einzelpersonen vergeben wurden.

Die Gesamtkennziffer enthält Statistiken über alle Hypothekarkredite für den Kauf von Eigenheimen und solche, die von Investoren für den Kauf von Wohnungen zum Weiterverkauf oder zur Miete aufgenommen wurden. Der vollständige Bericht enthält separate Zahlen für diese beiden Kategorien von Kreditnehmern.

Der Wohnbaukredit kennzeichnet das Niveau der Entwicklung des Bankensektors, das Wohlbefinden der Verbraucher und zum Teil die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Dieser Indikator bietet keine Prognose: In der Regel nehmen die Menschen mehr Hypothekarkredite auf, wenn der Zinssatz sinkt oder wenn der Arbeitsmarkt wächst (Haushalte werden zuversichtlicher in Bezug auf zukünftige Einkommen). Diese Zahl wird selten als separater Indikator interpretiert und in der Regel in Verbindung mit anderen Indikatoren wie Konsumausgaben, Löhnen und Entwicklung des Bankensektors analysiert.

Im Allgemeinen wird das Wachstum der Immobilienkredite in Australien als günstig für den australischen Dollar angesehen, da es auf eine Zunahme der Wirtschaftstätigkeit hinweist.

Grafik der letzten Werte: