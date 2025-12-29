Der Importpreisindex Australiens q/q misst die Veränderungen der Preise für nach Australien importierte Güter und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorquartal. Jede Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, die für die Indexberechnung verwendet wird, erhält ein bestimmtes Gewicht.

Waren sind Teil der Indexberechnung, basierend auf ihrer finanziellen Bedeutung für die gesamten nationalen Importe.

Der Einfuhrpreisindex wird verwendet, um die kurzfristige Verbraucherinflation vorherzusagen. Der Index wird auch zur Bewertung der Veränderung der Struktur der Handelsströme als Indikator für die Handelsaktivität verwendet.

Grafik der letzten Werte: