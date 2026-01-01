KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Australien, Wohnbaukredite m/m (Australia Home Loans m/m)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Australien, Amt für Statistik (Australian Bureau of Statistics)
Sektor:
Bau
Niedrig 4.7% 4.3%
2.2%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.6%
4.7%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Indikator der Wohnbaukredite Australiens m/m misst eine Veränderung der Anzahl der im Berichtsmonat für Bau und Kauf von Wohnraum gewährten Kredite im Vergleich zum Vormonat. Der Indikator umfasst nur Kredite für Eigenheime, die nicht zum Weiterverkauf oder Leasing gekauft wurden.

Der Index enthält Kredite, die von Banken und Nichtbanken im Berichtsmonat vergeben wurden. Zu diesen Organisationen gehören: Banken, Bausparkassen, Kreditgenossenschaften und Genossenschaften, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen des Staates, Pensionsfonds, Großkreditgeber, die Kreditnehmer über Vermittler mit Geldern versorgen, und eingetragene Finanzunternehmen.

Die Berechnungsdaten stammen aus Berichten, die Banken, Kreditgenossenschaften, Bausparkassen und eingetragene Finanzgesellschaften an staatliche Stellen übermitteln. Die Meldeformulare enthalten dafür ein spezielles Feld. Daten von anderen Kreditinstituten werden direkt vom Australian Bureau of Statistics erhoben.

Der Index wird saisonbereinigt, um nur objektive Gründe für Veränderungen in der Aktivität des Wohnungskreditmarktes widerzuspiegeln. Beispielsweise kann Ostern die Schätzungen für März und April beeinflussen.

Eine höhere Anzahl von Wohnbaudarlehen deutet auf das Wachstum des Wohnungsmarktes hin und spricht auch von einem gestiegenen Vertrauen der Bevölkerung in die Volkswirtschaft: Die Menschen nehmen Kredite auf, weil sie von ihren zukünftigen Einkommen überzeugt sind. Daher kann sich das Indexwachstum positiv auf die Notierungen des australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Wohnbaukredite m/m (Australia Home Loans m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Sep 2025
4.7%
4.3%
2.2%
Jun 2025
2.4%
-0.3%
-1.8%
Mär 2025
-2.5%
1.0%
3.7%
Dez 2024
4.2%
-0.9%
3.5%
Sep 2024
0.1%
3.7%
2.4%
Aug 2024
0.7%
2.5%
2.5%
Jul 2024
2.9%
3.3%
1.0%
Jun 2024
0.5%
-3.8%
-1.9%
Mai 2024
-2.0%
1.2%
4.5%
Apr 2024
4.3%
3.8%
3.5%
Mär 2024
2.8%
1.0%
1.5%
Feb 2024
1.6%
-0.6%
-0.9%
Jan 2024
-4.6%
-3.0%
-5.6%
Dez 2023
-5.6%
-1.1%
0.3%
Nov 2023
0.5%
-0.1%
8.3%
Okt 2023
5.6%
-0.2%
0.8%
Sep 2023
-0.1%
-0.4%
2.8%
Aug 2023
2.6%
-0.6%
-1.6%
Jul 2023
-1.9%
-0.8%
-3.1%
Jun 2023
-2.8%
-1.0%
5.1%
Mai 2023
4.0%
-1.4%
-1.4%
Apr 2023
-3.8%
-1.7%
6.3%
Mär 2023
5.5%
-2.3%
-1.2%
Feb 2023
-1.2%
-2.2%
-2.1%
Jan 2023
-4.9%
-1.7%
-4.3%
Dez 2022
-4.2%
-1.3%
-4.5%
Nov 2022
-3.8%
0.3%
-3.1%
Okt 2022
-2.9%
0.4%
-4.8%
Sep 2022
-9.3%
0.7%
-2.7%
Aug 2022
-2.7%
0.7%
-7.0%
Jul 2022
-7.0%
0.6%
-3.3%
Jun 2022
-3.3%
0.7%
2.2%
Mai 2022
2.1%
0.4%
-1.7%
Apr 2022
-7.3%
0.0%
1.9%
Mär 2022
0.9%
-0.4%
-4.7%
Feb 2022
-4.7%
-0.6%
0.8%
Jan 2022
1.0%
-0.8%
5.3%
Dez 2021
5.3%
-2.4%
7.6%
Nov 2021
7.6%
-3.9%
-4.1%
Okt 2021
-4.1%
-3.9%
-2.7%
Sep 2021
-2.7%
-0.9%
-6.6%
Aug 2021
-6.6%
1.0%
-0.4%
Jul 2021
-0.4%
1.5%
-2.5%
Jun 2021
-2.5%
2.1%
1.9%
Mai 2021
1.9%
2.8%
4.3%
Apr 2021
4.3%
3.7%
1.4%
Mär 2021
3.3%
-8.6%
-1.8%
Feb 2021
-1.8%
12.6%
10.9%
Jan 2021
10.9%
0.4%
8.7%
Dez 2020
8.7%
9.2%
5.5%
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen