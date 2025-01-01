Die Leitzinserklärung der Reserve Bank of Australia (RBA) wird 11 Mal im Jahr nach jeder RBA-Sitzung veröffentlicht. Es wird in der Regel vom Gouverneur der RBA bekannt gegeben.

Die Stellungnahme gibt Auskunft über die Zinsentscheidung der Bank und die Diskussion der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die diese Entscheidung beeinflusst haben.

Die RBA Rate Statement kann zu Schwankungen in den Notierungen des Australischen Dollars führen. Der Leitzins ist eines der wichtigsten geldpolitischen Instrumente. Er wird beim Auftreten einer bestimmten Reihe von Bedingungen auf dem Markt geändert. Eine Erhöhung des Zinssatzes führt in der Regel zu einer Erhöhung des australischen Dollars, und eine Senkung kann die nationale Währung schwächen.