Australien, fertiggestellte Bautätigkeiten q/q (Australia Construction Work Done q/q)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Australien, Amt für Statistik (Australian Bureau of Statistics)
Sektor:
Geschäft
Mittel -0.7% 1.4%
2.9%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Die fertiggestellte Bautätigkeiten Australiens q/q zeigen die Veränderung der abgeschlossenen Wohn- und NichtWohnbauprojekte sowie der Projekte im Anlagenbau im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal.

Die Indikatorberechnung umfasst Hoch- und Ingenieurbauleistungen für den privaten und öffentlichen Sektor. Der Geltungsbereich umfasst alle genehmigten Projekte, die den Bau von Neubauten, baulichen Veränderungen oder Erweiterungen sowie den Bau von technischer Kommunikation umfassen. Wartungsarbeiten sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Der vollständige Bericht enthält Daten, die in mehrere Klassen nach Sektoren (privat oder öffentlich), Bauarten (privat oder gewerblich) und der Arbeitsart (neue Projekte oder Änderungen an bestehenden) unterteilt sind. Um den Einfluss klimatischer und anderer wirtschaftlich unbedeutender Faktoren auszuschließen, wird die Berechnung des Indikators saisonbereinigt.

Die geleistete Bauleistung wird selten als separater Indikator interpretiert. Dieser Indikator wird jedoch in die Berechnung des BIP einbezogen (der Bausektor ist ein wichtiger Teil der australischen Wirtschaft). Sie betrifft auch die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienmärkte. Daher berücksichtigen Analysten die Zahlen bei der Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Situation im Land.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Notierungen des Australischen Dollars auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, fertiggestellte Bautätigkeiten q/q (Australia Construction Work Done q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
-0.7%
1.4%
2.9%
2 Q 2025
3.0%
0.4%
-0.3%
1 Q 2025
0.0%
0.3%
0.9%
4 Q 2024
0.5%
-0.9%
2.0%
3 Q 2024
1.6%
0.0%
1.1%
2 Q 2024
0.1%
-0.2%
-2.0%
1 Q 2024
-2.9%
0.2%
1.8%
4 Q 2023
0.7%
-0.3%
1.4%
3 Q 2023
1.3%
-0.1%
2.0%
2 Q 2023
0.4%
0.0%
3.8%
1 Q 2023
1.8%
0.2%
1.0%
4 Q 2022
-0.4%
-0.3%
3.7%
3 Q 2022
2.2%
0.2%
-2.0%
2 Q 2022
-3.8%
0.1%
-0.3%
1 Q 2022
-0.9%
-0.2%
0.6%
4 Q 2021
-0.4%
0.0%
-1.2%
3 Q 2021
-0.3%
0.3%
2.2%
2 Q 2021
0.8%
-0.4%
2.4%
1 Q 2021
2.4%
-0.6%
-1.5%
4 Q 2020
-0.9%
0.6%
-1.8%
3 Q 2020
-2.6%
-0.6%
0.5%
2 Q 2020
-0.7%
0.5%
0.7%
1 Q 2020
-1.0%
0.9%
-2.9%
4 Q 2019
-3.0%
-0.7%
0.4%
3 Q 2019
-0.4%
-2.3%
-2.8%
2 Q 2019
-3.8%
8.9%
-2.2%
1 Q 2019
-1.9%
-0.6%
-2.1%
4 Q 2018
-3.1%
5.0%
-3.6%
3 Q 2018
-2.8%
-12.7%
1.8%
2 Q 2018
1.6%
-5.8%
2.4%
1 Q 2018
0.2%
16.5%
-18.3%
4 Q 2017
-19.4%
32.7%
16.6%
3 Q 2017
15.7%
3.0%
9.8%
2 Q 2017
9.3%
0.9%
1 Q 2017
-0.7%
0.6%
4 Q 2016
-0.2%
-4.4%
3 Q 2016
-4.9%
-3.1%
2 Q 2016
-3.7%
-0.3%
1 Q 2016
-2.6%
-2.9%
4 Q 2015
-3.6%
-1.8%
3 Q 2015
-3.6%
2.1%
2 Q 2015
1.6%
-0.8%
1 Q 2015
-2.4%
-0.6%
4 Q 2014
-0.2%
-2.2%
3 Q 2014
-2.8%
-1.2%
2 Q 2014
-1.2%
0.3%
1 Q 2014
-0.4%
-1.0%
4 Q 2013
-1.1%
2.7%
3 Q 2013
3.0%
-0.3%
2 Q 2013
0.1%
-2.0%
12
