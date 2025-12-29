Die fertiggestellte Bautätigkeiten Australiens q/q zeigen die Veränderung der abgeschlossenen Wohn- und NichtWohnbauprojekte sowie der Projekte im Anlagenbau im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal.

Die Indikatorberechnung umfasst Hoch- und Ingenieurbauleistungen für den privaten und öffentlichen Sektor. Der Geltungsbereich umfasst alle genehmigten Projekte, die den Bau von Neubauten, baulichen Veränderungen oder Erweiterungen sowie den Bau von technischer Kommunikation umfassen. Wartungsarbeiten sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Der vollständige Bericht enthält Daten, die in mehrere Klassen nach Sektoren (privat oder öffentlich), Bauarten (privat oder gewerblich) und der Arbeitsart (neue Projekte oder Änderungen an bestehenden) unterteilt sind. Um den Einfluss klimatischer und anderer wirtschaftlich unbedeutender Faktoren auszuschließen, wird die Berechnung des Indikators saisonbereinigt.

Die geleistete Bauleistung wird selten als separater Indikator interpretiert. Dieser Indikator wird jedoch in die Berechnung des BIP einbezogen (der Bausektor ist ein wichtiger Teil der australischen Wirtschaft). Sie betrifft auch die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienmärkte. Daher berücksichtigen Analysten die Zahlen bei der Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Situation im Land.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Notierungen des Australischen Dollars auswirken.

