Der getrimmte Verbraucherpreisindex der Reserve Bank of Australia (RBA) y/y misst die gewichtete durchschnittliche, prozentuale Veränderung der Preise für Waren und Dienstleistungen im Berichtsquartal gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres.

Dies ist einer der alternativen Ansätze zur Bewertung der Kerninflation. 15% der Warenkorbelemente mit den kleinsten Preisänderungswerten und 15% mit den größten sind von der Indexberechnung ausgeschlossen. Die Verbraucherpreissteigerung wird auf der Grundlage des verbleibenden Werte bewertet.

Die Begründung für dieses "Beschneiden" ist, dass es manchmal sehr große oder sehr kleine Änderungen der Preise für bestimmte Waren gibt. Dies kann einen erheblichen Einfluss auf einen konventionellen Durchschnitt aller Preisänderungen haben. Solche Änderungen sind jedoch nicht repräsentativ für Preisänderungen bei anderen Waren und Dienstleistungen. Darüber hinaus können Ausgabenposten mit sehr großen Gewichten im VPI-Korb die Volatilität der Durchschnittswerte erhöhen. Aus allen oben genannten Gründen werden solche "verrauschenden" Elemente von der berechneten Stichprobe ausgeschlossen.

Diese Änderung der VPI-Berechnung wurde von der Reserve Bank of Australia vorgeschlagen. Der Regierungsrat der RBA benötigt die objektivste Bewertung der Verbraucherinflation. Die Verbraucherinflation wiederum gilt als einer der Hauptfaktoren für die Zinsänderung der RBA.

Eine Erhöhung des getrimmten mittleren VPI kann sich positiv auf die Kurse des Australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte: