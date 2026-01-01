Wirtschaftskalender
Australien, Lohn-Preis-Index q/q (Australia Wage Price Index q/q)
|Mittel
|0.8%
|0.6%
|
0.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.8%
|
0.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Lohn-Preis-Index Australiens (WPI) q/q misst die Veränderung des durchschnittlichen Lohnniveaus in öffentlichen und privaten Unternehmen im Berichtsquartal gegenüber dem vorangegangenen Quartal.
Der WPI misst Veränderungen im Zeitablauf, unabhängig von Veränderungen in der Qualität oder Quantität der erbrachten Leistungen. Die Berechnungsmethode bietet Schutz vor den Auswirkungen von Strukturveränderungen auf dem Arbeitsmarkt.
Der Index wird auf der Grundlage der Ergebnisse einer Umfrage unter rund 3.000 australischen Unternehmen berechnet. Etwa 18.000 passende Jobs werden von den ausgewählten Arbeitgebern veranschlagt. Die Erhebung umfasst Daten von privaten und öffentlichen Beschäftigungsorganisationen, mit Ausnahme von Unternehmen, die in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft tätig sind, von privaten Haushalten, die Personal beschäftigen, und von ausländischen Botschaften. Das WPI spiegelt Daten über die Zielgruppe der Arbeitgeber wider, mit Ausnahme von Arbeitsplätzen in der Verteidigungsindustrie, Inhabern von nicht eingetragenen Unternehmen und einigen anderen Personen. Der Index umfasst Vollzeit-, Teilzeit-, Festanstellungen und Gelegenheitsjobs.
Der Lohnpreisindex berücksichtigt Zahlungen an Mitarbeiter, die nicht von Überstundenvergütungen, Boni und Zulagen betroffen sind. Auch die Elemente der negativen Motivation (Sanktionen) werden von der Berechnung ausgeschlossen. Der Index wird in Bezug auf einen bestimmten Referenzzeitraum berechnet (derzeit ist es der Zeitraum 2008/2009).
Der Lohnpreisindex ist ein Frühindikator für den privaten Konsum. Außerdem ist es einer der wichtigsten Indikatoren für den Inflationsdruck bei den Löhnen. Daher wird das WPI von der Reserve Bank of Australia als eine der bevorzugten Datenquellen zur Beurteilung der Wirksamkeit der Geldpolitik verwendet.
Der Indikator Wachstum kann sich positiv auf die Kurse des australischen Dollars auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Lohn-Preis-Index q/q (Australia Wage Price Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
