Die Beschäftigungsentwicklung Australiens misst die Veränderung der Anzahl der amtlich Beschäftigten in Australien im Berichtsmonat.

Der Indikator wird auf der Grundlage der monatlichen Bevölkerungsumfrage berechnet. Die Umfrage basiert auf einer Stichprobe von rund 26.000 Privatwohnungen und umfasst rund 0,32% der australischen Bürger ab 15 Jahren. Die Umfrage ignoriert Mitglieder der ständigen Streitkräfte, diplomatisches Personal von Regierungen im Ausland, Einwohner von Übersee in Australien und Mitglieder von nicht-australischen Streitkräften, die in Australien stationiert sind.

Erwerbstätige Bürger sind Personen im Alter von 15 Jahren und darüber, die in der Berichtswoche eines der folgenden Kriterien erfüllt haben:

Hatte mindestens 1 Stunde in einem Unternehmen, einer staatlichen Institution oder auf einem Bauernhof gearbeitet, gegen Entgelt, Gewinn, Gebühr oder Naturprodukt

. Arbeitete ohne Lohn für mindestens 1 Stunde in einem Familienbetrieb oder auf einem Bauernhof

. Hatte einen festen Job, war aber aus verschiedenen Gründen (Streik, vorübergehender Urlaub, etc.) freigestellt

. War Geschäftsinhaber, arbeitete aber nicht .

Die Beschäftigung ist einer der wichtigsten wirtschaftlichen Gesundheitsindikatoren. Das Beschäftigungswachstum ist ein Indikator für eine sich verstärkende Wirtschaft und ist nicht nur ein Indikator für gutes soziales Umfeld, sondern auch ein Frühindikator für die Konsumausgaben. So wirkt sich die Veränderung der Bevölkerungsbeschäftigung indirekt auf das australische BIP aus.

Auch das Beschäftigungswachstum ist ein Zeichen für einen stärkeren Arbeitsmarkt und kann als positiv für die Notierungen des australischen Dollars angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: