Australien, Beschäftigungsentwicklung (Australia Employment Change)

Land:
Australien
AUD, Australischer Dollar
Quelle:
Australien, Amt für Statistik (Australian Bureau of Statistics)
Sektor:
Arbeit
Mittel -21.3 K 15.5 K
41.1 K
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
11.7 K
-21.3 K
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Beschäftigungsentwicklung Australiens misst die Veränderung der Anzahl der amtlich Beschäftigten in Australien im Berichtsmonat.

Der Indikator wird auf der Grundlage der monatlichen Bevölkerungsumfrage berechnet. Die Umfrage basiert auf einer Stichprobe von rund 26.000 Privatwohnungen und umfasst rund 0,32% der australischen Bürger ab 15 Jahren. Die Umfrage ignoriert Mitglieder der ständigen Streitkräfte, diplomatisches Personal von Regierungen im Ausland, Einwohner von Übersee in Australien und Mitglieder von nicht-australischen Streitkräften, die in Australien stationiert sind.

Erwerbstätige Bürger sind Personen im Alter von 15 Jahren und darüber, die in der Berichtswoche eines der folgenden Kriterien erfüllt haben:

  • Hatte mindestens 1 Stunde in einem Unternehmen, einer staatlichen Institution oder auf einem Bauernhof gearbeitet, gegen Entgelt, Gewinn, Gebühr oder Naturprodukt
    • .
  • Arbeitete ohne Lohn für mindestens 1 Stunde in einem Familienbetrieb oder auf einem Bauernhof
    • .
  • Hatte einen festen Job, war aber aus verschiedenen Gründen (Streik, vorübergehender Urlaub, etc.) freigestellt
    • .
  • War Geschäftsinhaber, arbeitete aber nicht
    • .

Die Beschäftigung ist einer der wichtigsten wirtschaftlichen Gesundheitsindikatoren. Das Beschäftigungswachstum ist ein Indikator für eine sich verstärkende Wirtschaft und ist nicht nur ein Indikator für gutes soziales Umfeld, sondern auch ein Frühindikator für die Konsumausgaben. So wirkt sich die Veränderung der Bevölkerungsbeschäftigung indirekt auf das australische BIP aus.

Auch das Beschäftigungswachstum ist ein Zeichen für einen stärkeren Arbeitsmarkt und kann als positiv für die Notierungen des australischen Dollars angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Beschäftigungsentwicklung (Australia Employment Change)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-21.3 K
15.5 K
41.1 K
Okt 2025
42.2 K
5.7 K
12.8 K
Sep 2025
14.9 K
30.9 K
-11.9 K
Aug 2025
-5.4 K
24.4 K
26.5 K
Jul 2025
24.5 K
21.4 K
1.0 K
Jun 2025
2.0 K
40.2 K
-1.1 K
Mai 2025
-2.5 K
44.2 K
87.6 K
Apr 2025
89.0 K
36.5 K
36.4 K
Mär 2025
32.2 K
-7.1 K
-57.5 K
Feb 2025
-52.8 K
59.7 K
30.5 K
Jan 2025
44.0 K
57.4 K
60.0 K
Dez 2024
56.3 K
16.6 K
28.2 K
Nov 2024
35.6 K
24.4 K
12.1 K
Okt 2024
15.9 K
60.0 K
61.3 K
Sep 2024
64.1 K
50.5 K
42.6 K
Aug 2024
47.5 K
38.7 K
48.9 K
Jul 2024
58.2 K
50.5 K
52.3 K
Jun 2024
50.2 K
42.0 K
39.5 K
Mai 2024
39.7 K
0.4 K
37.4 K
Apr 2024
38.5 K
33.2 K
-5.9 K
Mär 2024
-6.6 K
23.0 K
117.6 K
Feb 2024
116.5 K
4.5 K
15.3 K
Jan 2024
0.5 K
11.5 K
-62.7 K
Dez 2023
-65.1 K
14.0 K
72.6 K
Nov 2023
61.5 K
48.0 K
42.7 K
Okt 2023
55.0 K
52.4 K
7.8 K
Sep 2023
6.7 K
44.9 K
63.3 K
Aug 2023
64.9 K
32.4 K
-1.4 K
Jul 2023
-14.6 K
51.8 K
31.6 K
Jun 2023
32.6 K
37.2 K
76.5 K
Mai 2023
75.9 K
2.6 K
-4.0 K
Apr 2023
-4.3 K
38.1 K
61.1 K
Mär 2023
53.0 K
41.6 K
63.6 K
Feb 2023
64.6 K
-18.6 K
-10.9 K
Jan 2023
-11.5 K
-12.8 K
-20.0 K
Dez 2022
-14.6 K
32.7 K
58.3 K
Nov 2022
64.0 K
46.5 K
43.1 K
Okt 2022
32.2 K
-12.2 K
-3.8 K
Sep 2022
0.9 K
-12.6 K
36.3 K
Aug 2022
33.5 K
34.3 K
-40.9 K
Jul 2022
-40.9 K
38.4 K
88.4 K
Jun 2022
88.4 K
-28.5 K
60.6 K
Mai 2022
60.6 K
-13.4 K
4.4 K
Apr 2022
4.0 K
40.5 K
20.3 K
Mär 2022
17.9 K
-22.4 K
77.4 K
Feb 2022
77.4 K
-76.7 K
28.3 K
Jan 2022
12.9 K
28.3 K
64.8 K
Dez 2021
64.8 K
139.3 K
366.1 K
Nov 2021
366.1 K
-89.1 K
-56.0 K
Okt 2021
-46.3 K
-104.4 K
-141.1 K
12345
