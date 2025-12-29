Wirtschaftskalender
Reserve Bank of Australia (RBA) Kredite des Privatsektors m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)
|Niedrig
|0.6%
|0.6%
|
0.7%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.6%
|
0.6%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Kredite des Privatsektors der Reserve Bank of Australia (RBA) m/m spiegelt die Veränderungen in der Höhe der Kredite wider, die Privatpersonen und Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat gewährt wurden.
Kredite, die an private Haushalte und Privatunternehmen vergeben werden, kennzeichnen das Niveau der Entwicklung des Bankensektors, das Wohlbefinden der Verbraucher und zum Teil die australischen Einzelhandelsumsätze. Dieser Indikator bietet keine Prognose: In der Regel nehmen die Menschen mehr Kredite auf, wenn der Zinssatz sinkt oder wenn der Arbeitsmarkt wächst (Haushalte werden zuversichtlicher in Bezug auf zukünftige Einkommen). Diese Zahl wird selten als separater Indikator interpretiert und in der Regel in Verbindung mit anderen Indikatoren wie Konsumausgaben, Löhnen und Entwicklung des Bankensektors analysiert.
Im Allgemeinen wird das Kreditwachstum des privaten Sektors in Australien als günstig für den australischen Dollar angesehen, da es auf eine Zunahme der Wirtschaftstätigkeit hinweist.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Reserve Bank of Australia (RBA) Kredite des Privatsektors m/m (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
