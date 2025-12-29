Die Kredite des Privatsektors der Reserve Bank of Australia (RBA) m/m spiegelt die Veränderungen in der Höhe der Kredite wider, die Privatpersonen und Unternehmen im jeweiligen Monat im Vergleich zum Vormonat gewährt wurden.

Kredite, die an private Haushalte und Privatunternehmen vergeben werden, kennzeichnen das Niveau der Entwicklung des Bankensektors, das Wohlbefinden der Verbraucher und zum Teil die australischen Einzelhandelsumsätze. Dieser Indikator bietet keine Prognose: In der Regel nehmen die Menschen mehr Kredite auf, wenn der Zinssatz sinkt oder wenn der Arbeitsmarkt wächst (Haushalte werden zuversichtlicher in Bezug auf zukünftige Einkommen). Diese Zahl wird selten als separater Indikator interpretiert und in der Regel in Verbindung mit anderen Indikatoren wie Konsumausgaben, Löhnen und Entwicklung des Bankensektors analysiert.

Im Allgemeinen wird das Kreditwachstum des privaten Sektors in Australien als günstig für den australischen Dollar angesehen, da es auf eine Zunahme der Wirtschaftstätigkeit hinweist.

Grafik der letzten Werte: