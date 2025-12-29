Die Investitionen im australischen Baugewerbe q/q spiegeln die privaten Investitionen für den Bau von Gebäuden und Bauten im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. Der Indikator wird auf der Grundlage von Daten berechnet, die vom Australian Bureau of Statistics aus einer Umfrage unter 9.000 privaten Unternehmen aus verschiedenen Sektoren der Volkswirtschaft (gemäß der allgemein anerkannten Klassifizierung) erhoben wurden.

Von der Berechnung ausgenommen sind folgende Sektoren: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bildung, Gesundheitswesen, Pensionskassen. Auch die Ausgaben von Ministerien, Regierungsbehörden und anderen staatlichen Stellen sind von der Berechnung ausgeschlossen.

Die Stichprobe umfasst nicht Unternehmen mit einer geringen Anzahl von Beschäftigten: Es wird angenommen, dass sie wenig Einfluss auf die nationalen Bauinvestitionen haben. Die Stichprobe wird vierteljährlich überprüft: Unternehmen, die ihre Aktivitäten einstellen, werden von der Umfrage ausgeschlossen, neue Unternehmen werden einbezogen.

Die Untersuchung umfasst neue Gebäude und technologische Strukturen, Restaurierung und Wiederaufbau, technische Kommunikation und andere Arten von Anlagevermögen. Die Berechnung umfasst auch den Bau von Straßen, Brücken, Kais, Häfen, Eisenbahnlinien, Rohrleitungen usw.

Das Wachstum der Investitionen ist ein Indikator für die Geschäftsentwicklung. Daher kann der Indikator ein indirektes Maß für das mittel- und langfristige Wirtschaftswachstum sein. Die kurzfristige Interpretation steht im Zusammenhang mit Baugenehmigungen und dem australischen Bauindex. Das Wachstum dieser Indikatoren kann als positiv für die Bauwirtschaft angesehen werden, die wiederum einen wesentlichen Beitrag zum BIP leistet.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf den australischen Dollar auswirken.

Grafik der letzten Werte: