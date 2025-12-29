Wirtschaftskalender
Australien, Bauinvestitionen q/q (Australia Building Capital Expenditure q/q)
|Niedrig
|2.1%
|0.5%
|
0.3%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Investitionen im australischen Baugewerbe q/q spiegeln die privaten Investitionen für den Bau von Gebäuden und Bauten im Berichtsquartal im Vergleich zum vorherigen Quartal wider. Der Indikator wird auf der Grundlage von Daten berechnet, die vom Australian Bureau of Statistics aus einer Umfrage unter 9.000 privaten Unternehmen aus verschiedenen Sektoren der Volkswirtschaft (gemäß der allgemein anerkannten Klassifizierung) erhoben wurden.
Von der Berechnung ausgenommen sind folgende Sektoren: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bildung, Gesundheitswesen, Pensionskassen. Auch die Ausgaben von Ministerien, Regierungsbehörden und anderen staatlichen Stellen sind von der Berechnung ausgeschlossen.
Die Stichprobe umfasst nicht Unternehmen mit einer geringen Anzahl von Beschäftigten: Es wird angenommen, dass sie wenig Einfluss auf die nationalen Bauinvestitionen haben. Die Stichprobe wird vierteljährlich überprüft: Unternehmen, die ihre Aktivitäten einstellen, werden von der Umfrage ausgeschlossen, neue Unternehmen werden einbezogen.
Die Untersuchung umfasst neue Gebäude und technologische Strukturen, Restaurierung und Wiederaufbau, technische Kommunikation und andere Arten von Anlagevermögen. Die Berechnung umfasst auch den Bau von Straßen, Brücken, Kais, Häfen, Eisenbahnlinien, Rohrleitungen usw.
Das Wachstum der Investitionen ist ein Indikator für die Geschäftsentwicklung. Daher kann der Indikator ein indirektes Maß für das mittel- und langfristige Wirtschaftswachstum sein. Die kurzfristige Interpretation steht im Zusammenhang mit Baugenehmigungen und dem australischen Bauindex. Das Wachstum dieser Indikatoren kann als positiv für die Bauwirtschaft angesehen werden, die wiederum einen wesentlichen Beitrag zum BIP leistet.
Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf den australischen Dollar auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Bauinvestitionen q/q (Australia Building Capital Expenditure q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites