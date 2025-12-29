Wirtschaftskalender
Australien, Exportpreisindex q/q (Australia Export Price Index q/q)
|Niedrig
|-0.9%
|0.2%
|
-4.5%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-0.4%
|
-0.9%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der australische Exportpreisindex q/q misst eine Veränderung der Preise für aus Australien ausgeführte und wiederausgeführte Waren im Berichtsquartal gegenüber dem vorangegangenen Quartal. Die Waren fließen in die Indexberechnung aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung für die nationalen Gesamtausfuhren ein.
Der Exportpreisindex wird als Deflator für die Erstellung der nationalen Handelsstatistik verwendet. Ökonomen nutzen den Index, um die kurzfristige Inflation vorherzusagen. Der Index wird auch für die Bewertung der Veränderung der Struktur der Handelsströme verwendet.
Die Auswirkungen des Index auf die Notierungen des australischen Dollars sind mit der Bewertung der Inflation verbunden. Im Allgemeinen wird sein Wachstum als positiv für die nationale Währung angesehen. Das Wachstum der Exportpreise ist ein Indikator für das Wachstum der Handelsaktivitäten des Landes und kann als positiv für die Notierungen des australischen Dollars angesehen werden.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Australien, Exportpreisindex q/q (Australia Export Price Index q/q)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
