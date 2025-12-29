Investitionen in Anlagen, Firmen und Maschinen in Australien q/q messen die Veränderungen der privaten Ausrüstungsinvestitionen im Vergleich zum vorherigen Quartal.

Die Indikatorberechnung umfasst Ausgaben für Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge, Elektrogeräte, Büroausstattung, Möbel, Einbauten und Ausstattungen, die nicht Bestandteil von Gebäuden, Containern, Spezialwerkzeugen usw. sind.

Der Indikator liefert separate Daten über die Investitionsausgaben in den wichtigsten Sektoren der australischen Wirtschaft: Verarbeitendes Gewerbe und Bergbau sowie andere Branchen. Nicht in die Berechnung einbezogen sind folgende Sektoren: Land- und Forstwirtschaft und Fischerei, öffentliche Verwaltung und Sicherheit, Bildung, Gesundheitswesen, Rentenversicherungen. Der Indikator umfasst nur die Investitionen der Privatwirtschaft, so dass öffentliche Geschäftseinheiten nicht in die Berechnung einbezogen werden.

Die Höhe der neuen Investitionen wird auf der Grundlage von Daten berechnet, die vom Australian Bureau of Statistics aus einer Umfrage unter 9.000 privaten Unternehmen in Australien erhoben wurden. Die Stichprobe wird vierteljährlich aktualisiert, um geschlossene Unternehmen auszuschließen und neue, statistisch signifikante Unternehmen in die Liste aufzunehmen. Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern werden für die Ermittlung nicht berücksichtigt.

Ein Indikatorwachstum kann sich positiv auf die Kurse des Australischen Dollars auswirken.

Grafik der letzten Werte: